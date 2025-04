Jak narysować palmę wielkanocną? Nie jest to wbrew pozorom bardzo trudne, a gotowe drzewko nie musi być skomplikowane. Pierwotnie palma wielkanocna była pojedynczym liściem, dopiero z czasem zaczęto ozdabiać ją dodatkowymi elementami, takimi jak bazie, wstążki czy gałązki bukszpanu. Oto pomysły na kolorowanki z palmą wielkanocną, nie tylko dla najmłodszych.

Reklama

Spis treści:

Proste kolorowanki wielkanocne to idealna zabawa dla najmłodszych, ale także dla nieco starszych dzieci. Najlepiej, aby gotowa praca zawisła na ścianie w formie wielkanocne dekoracji. Kolorowanki z motywem palmy wielkanocnej nie są skomplikowane i ograniczają się jedynie do kilku elementów. Najczęściej jest to po prostu liść egzotycznej palmy albo gałązka wiosennych bazi.

Wspólne kolorowanie takich wzorów nie tylko rozwija u maluchów kreatywność, ale także jest świetnym treningiem zdolności manualnych - dzieci uczą się kolorować w taki sposób, aby nie wychodzić za linię.

fot. Palma wielkanocna: kolorowanka/Pinterest

Wzór wiosennych bazi jest jeszcze bardziej uroczym motywem, niż sama palma. Możesz te dwa rysunki ze sobą połączyć - dzięki temu powstanie nieco bardziej rozbudowany kształt do pokolorowania czy pomalowania dowolną techniką.

fot. Bazie wielkanocne: rysunek/Pinterest

Jeśli ty lub twoje dziecko chcecie przygotować kartkę wielkanocną DIY, idealnym sposobem będzie narysowanie lub namalowanie na niej charakterystycznych dla tego święta motywu. Może to być koszyk wielkanocny, ale także palma.

fot. Palma wielkanocna na kartce/Pinterest

Własnoręcznie namalowana palma pięknie wygląda przygotowana wieloma technikami, szczególnie namalowana farbkami. Możesz w ten sposób naprawdę dać się ponieść fantazji. Jeśli chcesz, możesz wykorzystać gotowy wzór świątecznej kartki z motywem wielkanocnej palmy.

fot. Kartka wielkanocna DIY z palmą/Pinterest

Dla ambitnych gotowy, ale bardziej rozbudowany rysunek będzie świetnym treningiem kolorowania czy malowania. Możesz go wydrukować albo zrobić sobie (lub dziecku) jeszcze większe wyzwanie i przerysować wzór.

W przypadku rysunków i gotowych prac plastycznych dużym świątecznym grzechem byłoby schowanie ich do szuflady. Powinny zawisnąć na ścianie, lodówce albo zostać wykorzystane jako prezent dla bliskiej osoby. Babcia, dziadek albo ciocia na pewno ucieszą się z własnoręcznie przygotowanego rysunku.

fot. Rysunek do pokolorowania: palma wielkanocna/Adobe Stock, Marina

Reklama

Czytaj także:

Stroik wielkanocny na cmentarz DIY

Co włożyć do święconki?

Najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc