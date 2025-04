2 z 10

Ozdoby wielkanocne do zrobienia z dzieckiem: wazoniki ze skorupek

Ostrożnie odetnij górną część skorupki. Wylej żółtko i białko, które później możesz wykorzystać do potraw. Pomaluj skorupkę w kwiatowe wzorki. Zrób to bardzo ostrożnie, aby jej nie pognieść! Poczekaj, aż farba wyschnie. Nalej do środka trochę wody. Włóż krótko przycięte szafirki, żonkile, stokrotki lub inne kwiatki.