Zastanawiasz się, w jaki sposób uczesać swoją córkę na I Komunię Świętą? Wszystkie pomysły są dozwolone, jeśli tylko nie będą zbyt „dorosłe” i nie spowodują, że dziewczynka będzie wyglądać jak miniatura panny młodej. Najprostszym, a zarazem najbardziej wdzięcznym pomysłem, jest zrobienie loków i wpięcie we włosy ozdób. Jakie ozdoby do włosów na Komunię sprawdzą się najlepiej? Postaw na elementy dziewczęce i delikatne: opaski, spinki, kwiaty, gałązki oraz wianki!

Uroczyście, ale skromnie – fryzura na Komunię

W dniu I Komunii Świętej każdy chce wyglądać pięknie, podkreślając w ten sposób szacunek do tej uroczystości. Najważniejszą osobą w tym dniu jest oczywiście dziecko, przystępujące do przyjęcia sakramentu. Jest to dla niego prawdopodobnie pierwsza tak ważna uroczystość, dlatego przeżywa ją jeszcze bardziej. Każda dziewczynka chce z tego powodu wyglądać najpiękniej, jak to tylko możliwe. Ważne jednak przy tym, by zachować równowagę pomiędzy elegancją, a dziecięcym wdziękiem i urokiem. Najważniejsza jest fryzura: powinna być elegancka, ale skromna, właściwa dla wieku i delikatności dziecka.

Ozdoby do włosów na Komunię – co wybrać?

Najbardziej uniwersalną fryzurką na Komunię jest pozostawienie rozpuszczonych włosów, zrobienie loczków i wpięcie ozdób. Jakie są najbardziej uniwersalne?

1. Opaska

Opaska to nie tylko bardzo dziewczęca ozdoba, ale także bardzo praktyczny element. Można założyć ją do każdego rodzaju upięcia. Pomoże utrzymać w ryzach niesforne kosmyki. Wsuń ją po prostu na głowę, albo zbierz kosmyki z czoła do tyłu. Najlepiej, gdyby komunijna opaska była delikatna, w białym, srebrnym lub złotym kolorze, z delikatnymi zdobieniami. Sprawdzi się także przy koczku czy warkoczu.

2. Spinki

Pasemka włosów dziewczynki możesz podpiąć spineczkami na różne sposoby. Możesz użyć zwykłych wsuwek, które pozostaną niewidoczne, albo tych ozdobnych. Spinki możesz wpiąć w rozpuszczone włosy, podpiąć pojedyncze pasemka, albo użyć ich jako elementu ozdobnego do koczków, warkoczy i innych upięć.

3. Kwiaty

Najbardziej wdzięcznym motywem w dziecięcych stylizacjach są kwiaty. Kojarzą się z kruchością, delikatnością i niewinnością. Wepnij kwiatek (żywy lub sztuczny) w kosmyki córki, a z pewnością jej fryzura komunijna będzie taka jak ona: wdzięczna i niewinna.

4. Wianki

Komunie Święte odbywają się w maju, kiedy to większość roślinności jest już w pełni rozkwitnięta. To doskonały czas do tego, by wykorzystać żywe kwiaty do dekoracji. Bardzo popularne jest tworzenie wianków z prawdziwych kwiatów i zakładanie ich na głowę dziewczynki w dniu uroczystości komunijnych. Największym powodzeniem cieszą się wianki wykonane własnoręcznie. Wykonanie zajmie kilkanaście minut, a do tego ozdoba będzie indywidualna i oryginalna!

