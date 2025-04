fot. Fotolia

1. Korzystanie z gotowego twarogu

Zmielony twaróg to duże ułatwienie przy pieczeniu ciast – oszczędzasz w ten sposób przede wszystkim na czasie. Czy jednak warto korzystać z gotowego twarogu w przypadku paschy? Otóż nie! Pascha wielkanocna to ciasto dosyć pracochłonne i nie najłatwiejsze w wykonaniu. Musisz jednak wiedzieć, że jedną ze składowych sukcesu jest samodzielne warzenie sera na paschę.

Jeśli będziesz warzyć ser po raz pierwszy, może to wymagać od ciebie większej uwagi, jednak z czasem na pewno nabierzesz wprawy i za rok na Wielkanoc zrobisz paschę bez przepisu pod ręką!

2. Zbyt mała ilość bakalii

Nie żałuj orzechów, skórki pomarańczowej, moreli ani śliwek! Same rodzynki to zbyt uboga wersja wielkanocnej paschy. Pamiętaj także o uprzednim namoczeniu bakalii.

Postaw na jakość – zamiast kilku(nastu) różnych babek i babeczek przygotuj 3 – 4 naprawdę dopracowane ciasta.

3. Użycie słodkiej śmietany

Podczas warzenia nie możesz zastąpić kwaśnej śmietany słodką – jeśli tak zrobisz, znajdziesz się w punkcie wyjścia, bo dodanie kremowej śmietanki nie pozwoli na zwarzenie mleka.

