Chrzest święty

Współcześnie, chrzest święty dziecka nie wymaga tak wielu przygotowań jak jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz wystarczy tylko zarezerwować termin u proboszcza, kupić dziecku białe ubranie i wyposażyć się w świecę chrzcielną i białą, haftowaną chustę.

Przyjęciem po mszy świętej najczęściej zajmuje się catering. Salę na tego typu uroczystości trzeba rezerwować już na kilka miesięcy przed chrztem świętym. Nie ma więc już godzinnych przygotowań obiadu w kuchni czy pieczenia tortów i ciast. Wystarczy wybrać zaproszenia na chrzest święty i rozesłać je do bliskich i znajomych.

Pozostaje tylko jeden poważny problem, którego nikt za nas nie rozwiąże. Chodzi o odpowiedź na pytanie: Kto zostanie ojcem chrzestnym dziecka?

Dawniej w Polsce tradycja nakazywała, by dziecko trzymali do chrztu członkowie najbliższej rodziny. Nie było to bezpodstawne. Rodzice wybierali na chrzestnych osoby, które w razie ich śmierci, mogły zapewnić dziecku opiekę i wsparcie.

Jaki powinien być ojciec chrzestny?

1. Wierzący w Boga

Chrzest święty to dla chrześcijan początek nowego życia oraz przystąpienie do wspólnoty. To podczas niego dziecko otrzymuje imię i, poprzez polanie wodą święconą, zostaje obmyte z grzechów. Właśnie dlatego warto, by ojciec chrzestny wiedział, jak ważny jest ten sakrament dla dziecka.

Tylko świadome uczestnictwo we mszy świętej sprawi, że rola ojca chrzestnego będzie przez wybranego mężczyznę zrozumiała. Chrzest święty to oprócz prezentów, rodzinnego przyjęcia i spotkania z najbliższymi, ważna ceremonia, która zmienia całe życie dziecka.

2. Pomocny w wychowaniu dziecka

Ojciec chrzestny to osoba bliska rodzinie, odpowiedzialna za wychowanie chrzczonego dziecka. Po uroczystości mężczyzna powinien być przy nim podczas najważniejszych chwil. Wspierać rodziców w życiu dorastającego dziecka, mieć dla niego czas i zawsze o nim pamiętać. Chrześnica bądź chrześniak powinni wiedzieć, że mogą na niego liczyć!

Istnieje także niepisany zwyczaj, by nie odmawiać bycia ojcem chrzestnym bądź matką chrzestną. Proszenie rodziców dziecka na chrzest święty jest wyrażeniem szacunku do danej osoby.

Dodatkowo, ojcem chrzestnym może być tylko mężczyzna, który ukończył 16. rok życia i przyjął bierzmowanie.

Prezent dla dziecka na chrzest święty

Boisz się, że nie stać cię na prezenty dla swojego chrześniaka bądź chrześnicy? Zapomnij o tym. Zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka najważniejsze jest to, że jesteś. Za kilkanaście lat dziecko nie będzie pamiętało srebrnej łyżeczki z wygrawerowaną datą chrztu czy złotego łańcuszka z medalikiem, które otrzymało podczas chrztu świętego. W jego pamięci będzie natomiast dzień, w którym zabrałeś go na wycieczkę do zoo bądź, gdy byliście w kinie na ulubionej bajce!

