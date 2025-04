Po rozwodzie mało który eks-małżonek decyduje się na dalsze noszenie obrączki. Jest to swoisty symbol związku, tak więc część osób zdejmuje obrączkę już wówczas, gdy wiedzą, że małżeństwa nie da się uratować lub począwszy od rozprawy rozwodowej. Co zrobić ze zdjętą obrączką to już sprawa indywidualna. Można dać ją dziecku, które pochodzi z tego nieistniejącego już związku, przetopić na coś innego lub po prostu sprzedać (niektórzy wierzą, że pozostawienie obrączki z nieudanego małżeństwa może przynosić pecha). Niektórzy przekładają obrączkę na prawą dłoń.

Pierścionek zaręczynowy jest własnością żony – absolutnie nie musi oddawać go po rozwodzie byłemu mężowi. Często pierścionki przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Można także – jak w przypadku obrączki – nosić go na prawej ręce, przerobić na inną biżuterię lub sprzedać.

Prezenty ślubne natomiast należą do Was obojga. Zazwyczaj są to pieniądze lub różnego rodzaju sprzęt użytku domowego. Tego pierwszego z pewnością dawno już się pozbyliście natomiast „rzeczowymi” prezentami warto podzielić się we własnym zakresie. Jeśli nie rozstaliście się w komitywie lub z innego powodu jest to niemożliwe można założyć sprawę sądową o podział majątku.