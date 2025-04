Jeśli urządzamy przyjęcie w restauracji, nie musimy się przejmować gotowaniem – wybieramy tylko dania z menu. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy zapraszamy gości do domu i chcemy sami przygotować obiad. Nie każdy bowiem umie i lubi gotować, a jeśli nawet gotowanie jest jego pasją, trudno mu zdecydować, jakie potrawy wybrać.

Zupa

Podstawowym posiłkiem dla gości jest oczywiście drugie danie, ale nigdy nie należy zapominać również o zupie. Jeśli chcemy rozpocząć przyjęcie dobrym posiłkiem, który goście zjedzą ze smakiem, proponuję przygotować dwa rodzaje zup – do wyboru. Najlepiej jest nie gotować na obiad potraw orientalnych, na przykład z kuchni indyjskiej, ponieważ nie każdy lubi jadać ostre rzeczy. Zapomnijmy także o zupie z owoców morza, na którą zapewne nie skusi się wiele osób. Zamiast tego proponuję tradycyjny czerwony barszcz z uszkami, rosół z makaronem, zupę grzybową, a także krem z zielonego groszku lub szparagów z grzankami.

Drugie danie

Najważniejsze pozostaje jednak drugie danie i to na nim powinniśmy skupić szczególną uwagę. Mamy do wyboru ryby oraz różnego rodzaju mięsa. Jeśli chodzi o dania rybne, to polecam filety z soli ze szpinakiem i serem, dorsza zapiekanego z kurkami, pstrąga z orzechami lub filety z flądry z mozarellą i pomidorami. Jeśli wolimy dania z kurczaka najlepiej sprawdzają się roladki z kurczaka ze śliwką, kotlet de volaille, udka miodowo-musztardowe lub kurczak curry w sosie. Możemy przygotować dwa rodzaje drugiego dania. Nie każdy bowiem przepada za rybą albo kurczakiem. Jako alternatywę dla nich mogę polecić dania z wołowiny, np. wołowinę w śliwkach, befsztyk wołowy z grzybami albo klopsiki wołowe w sosie słodko-kwaśnym. Z wieprzowiny można natomiast przygotować schabowe z cebulką, wieprzowinę z groszkiem i grzybami, duszoną wieprzowinę z cukinią lub polędwiczki wieprzowe w ziołach. Gościom możemy podać także danie z kaczki, indyka, królika lub perliczki. To zależy już tylko od nas.

Do mięsa możemy podać ziemniaki tradycyjne, zapiekane lub pure ziemniaczane. Zamiast ziemniaków można podać ryż. W zależności od rodzaju dania, możemy dołączyć różne warzywa, np. gotowaną marchewkę – samą lub z groszkiem, brokuły, ogórki konserwowe lub surówkę z kapusty – białej albo czerwonej.

Jeśli zdecydujemy już, które dania przygotujemy, postarajmy się o sprawdzony przepis. Jeżeli nikt z naszych bliskich nie próbował jednak wcześniej tych potraw, możemy poradzić się osób na kulinarnych forach internetowych.