Po pierwsze komu ofiarowujemy kwiaty

Będąc dzieckiem możemy ofiarowywać kwiaty każdemu – członkom rodziny i nauczycielom. Dorosłe życie nieco komplikuje sprawę. Kobieta może ofiarować kwiaty innej kobiecie, natomiast nie wypada jej obdarowywać kwiatami mężczyzny. Wyjątek stanowią sytuacje z życia rodzinnego i zawodowego, kiedy to córka może wręczyć kwiaty ojcu, a pracownica – pracodawcy. W prywatnych relacjach damsko – męskich to mężczyzna powinien obdarowywać kobietę kwiatami. Mężczyzna wręcza osobiście (nie za pośrednictwem poczty kwiatowej) kwiaty kobiecie: samotnej, zamężnej. Z wyjątkiem relacji rodzinnych syn – ojcu, lub zawodowych podwładny – przełożonemu, mężczyzna nie powinien ofiarowywać kwiatów mężczyźnie.

Po drugie kiedy je ofiarowujemy

Kwiat to taki prezent, który pasuje nie tylko na każdą okazję, ale jest też miłą niespodzianką – podarunkiem bez okazji. Sprawi przyjemność każdemu bez względu na wiek i płeć. A w przypadku kobiet – sprawi, że spojrzą na potknięcia ukochanego mężczyzny bardziej pobłażliwym okiem. Ofiarowanie kwiatów to doskonały sposób na okazanie czułości i przyjaźni. Okazji do obdarowywania kwiatami nie tylko członków rodziny, ale też bliższych i dalszych znajomych jest wiele. Wszelkiego rodzaju wizyty można poprzedzić wręczeniem lub wysłaniem na ręce pani domu kwiatów, jako podziękowanie za zaproszenie. Każde rodzinne wydarzenie czy uroczystość: narodziny, komunia, rocznice urodzin, imieniny, zaręczyny, ślub, uzyskanie stopnia naukowego – każdą z tych chwil możemy uświetnić podarowując bukiet kwiatów. Kwiaty sprawdzą się jako podziękowanie za przysługę i przeprosiny za niezręczne zachowanie lub wypowiedź. Również w obliczu śmierci – kwiaty pozwolą wyrazić nasz ból i solidarność z pogrążonymi w żałobie najbliższymi.

Jak je dobieramy i w jaki sposób ofiarowujemy

Dobór kwiatów zależy od trzech czynników: kto jest ofiarodawcą, kim jest osoba obdarowywana i w jakich relacją pozostają te dwie osoby oraz od okoliczności. Młodzi mężczyźni, którzy chcą podarować dziewczynie kwiaty w celu zwrócenia na siebie jej uwagi powinni wybierać kwiaty o kolorach pastelowych, w tym również róże – na tym początkowym etapie znajomości czerwone róże są zabronione. Jeśli wybór padnie na kwiat doniczkowy – należy go ofiarować w glinianej doniczce, w żadnym wypadku nie może być ona plastikowa. Można również pokusić się o pojemniczek z pot – pourii. Czerwone róże są zarezerwowane dla par zakochanych lub małżeństw, mężczyźnie nie wypada obdarowywać zamężną kobietę czerwonymi różami, jeśli nie jest ona jego żoną. W dobrym tonie jest również ofiarowywanie żonie bukietów w tonacji pastelowej. Na wszelkie rodzinne uroczystości: narodziny, chrzest, komunia, możemy przynieść kwiaty białe. Jeśli to kobieta obdarowuje kwiatami inną kobietę, to nie powinna wybierać czerwonych róż. Pamiętać należy iż kwiaty ofiarowujemy osobiście lub przesyłamy w dniu uroczystości. Jeśli nie możemy być osobiście a chcemy przesłać kwiaty w związku z pogrzebem – wówczas przesyłamy je na adres miejsca, z którego nastąpi wyprowadzenie ciała. Jest to jedyna uroczystość, na którą dobór kwiatów dobrze jest pozostawić florystyce.

Możemy ofiarowywać kwiaty cięte, w doniczkach, a także samodzielnie wyhodowane. W okresie zimowym możemy również pokusić się o wręczenie drzewka z ususzonych róż. Miłą niespodziankę sprawimy wysyłając do hotelu bukiet róż na powitanie przyjaciółki, która się tam zatrzymała. Świętem, które pozwala na dużą dozę szaleństwa w zakresie bukietu są Walentynki. Z kolei jeśli jesteśmy zdecydowani definitywnie zakończyć znajomość prześlijmy drugiej osobie kaktusa w plastikowej doniczce.

Kiedy i jakich kwiatów nie należy ofiarowywać

Przyjęte jest by nie ofiarowywać chryzantem, choć czasem zdarza się, że pewne ich odmiany są trafnie wkomponowane w większy bukiet. W przypadku aktorów, szczególnie przesądnych, nie należy obdarowywać ich goździkami, a w Polsce – wrzosem.