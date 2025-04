Wiosenny stroik na cmentarz nie musi być nudny. Do jego przygotowania wykorzystaj pierwsze wiosenne kwiaty, gałązki oraz dekoracje w wiosennych kolorach. Stroik możesz zrobić w wazonie (najlepiej wystarczająco ciężkim, aby wiatr go nie strącił) albo na bazie gotowego stelaża. Oto kilka ciekawych propozycji.

Goździki to piękna wiosenna dekoracja, która sprawdzi się zarówno do domu czy ogrodu, jak i na cmentarz. Doskonale będą się prezentować w wysokim wazonie lub doniczce, a także jako dodatkowa ozdoba stroika.

Możesz wybrać goździki wieloletnie albo odmiany jednoroczne, które wiosną cieszą się ogromną popularnością. Występują one w wielu kolorach, dzięki czemu możesz stworzyć naprawdę ciekawe kompozycje. Goździki lubią towarzystwo wstążek oraz innych kwiatów, w tym margarytek lub frezji.

fot. Wiosenny stroik na cmentarz/Adobe Stock, tikhomirovsergey

Do wiosennych kompozycji idealnie sprawdzą się także gałązki z pąkami lub płatkami kwiatów. Popularnym wyborem jest np. forsycja. Możesz wpleść gałązki do gotowej bazy na stroik, włożyć do wazonu między cięte kwiaty albo ułożyć same gałązki.

Forsycja zakwita już wczesną wiosną, często jeszcze przed wypuszczeniem liści. Piękny żółty kolor świetnie sprawdza się jako dekoracja i pasuje także do okresu wielkanocnego. Wystarczy dodać do niej plastikowe lub styropianowe pisanki zawieszone na ozdobnych nitkach i gotowe. Forsycja jest łatwa w uprawie, dlatego gałązki możesz wziąć z własnego ogrodu.

fot. Stroik wiosenny na cmentarz z forsycji/Adobe Stock, eeelectra

Żonkile to piękne wiosenne żółte kwiaty o pięknym, subtelnym zapachem. Ich intensywny kolor doskonale będzie prezentował się w formie bukietu czy stroika na cmentarzu. Cięte nie przetrwają długo bez odpowiedniej pielęgnacji, dlatego najlepiej jest postawić na nagrobku żonkile w doniczce.

Idealnie sprawdzą się do tego płytkie doniczki, które same w sobie stanowią piękną dekorację na cmentarz.

fot. Kompozycja wiosenna na cmentarz/Adobe Stock, Petra Beerhalter

Róże to piękna ozdoba nagrobka niezależnie od pory roku. Wiosną postaw na lekkie, pastelowe kolory. Sięgnij np. po róże herbaciane, białe czy różowe. Idealnie sprawdzą się jako bukiet w wazonie lub dodatek (albo baza) do stroika. Aby cięte kwiaty dłużej wytrzymały, użyj gąbki florystycznej.

Stroik z różami jest elegancką dekoracją na cmentarz i świetnie się sprawdza zarówno do małych, jak i dużych nagrobków.

fot. Wiosenny stroik na cmentarz/Adobe Stock, eeelectra

Tulipany są niewątpliwym symbolem wiosny, dzięki czemu często wybieramy je jako ozdobę na cmentarz. Najlepiej prezentują się tulipany ułożone w wazonie albo posadzone w niewielkiej doniczce i ustawione na nagrobku.

Oczywiście dłużej wytrzymają, kiedy posadzisz je w donicy i otulisz dodatkowymi elementami, tworząc niezwykle dekoracyjną kompozycję. Tulipany dostępne są w wielu odmianach kolorystycznych - wybierz jedną z nich albo przygotuj wielobarwny miks.

fot. Wiosenny stroik na cmentarz/Adobe Stock, rachid amrous

