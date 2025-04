Aparaty, zegarki, odtwarzacze

Dużym powodzeniem cieszą się aparaty fotograficzne (najczęściej cyfrowe). Proste w obsłudze modele możemy nabyć już za 400 zł. Nie jest to pomysł na prezent pozbawiony sensu – posługując się tym sprzętem dziecko będzie mogło samo zadecydować, jakie chwile w życiu upamiętnić. Możliwe również, że zainteresuje się fotografią i stanie się ona jego życiową pasją. Jeśli chcemy, by dziecko miało okazję poznać magię sztuki fotograficznej możemy sprezentować mu aparat na tradycyjną kliszę i razem z nim uczestniczyć w radości z jej wywoływania.

Zegarki kojarzą się raczej z tradycyjnym prezentem komunijnym, biorąc jednak pod uwagę różnorodność modeli dostępnych na rynku, możemy wybrać model „skromny” lub technologicznie zaawansowany, z podświetlaną tarczą, wodoszczelny lub sygnowany marką zabawek ulubionych przez dzieci. Zależnie od modelu ceny wahają się od 50 do ok. 500 zł.

Wielu rodziców decyduje się na kupno komputera lub laptopa, bądź, jeśli dziecko jest już dawno z tym sprzętem obeznane, dodatków do niego. Może to być np. kamera internetowa (ok. 100 zł), joypad, zwiększający interakcję podczas gry (ok. 50 zł), drukarka lub głośniki.

Modne stają się również odtwarzacze muzyczne, obsługujące pliki MP3i MP4, zwłaszcza, że na rynku pojawiają się systematycznie coraz nowsze modele. W zależności od pojemności pamięci (od 512 MB do paru GB) ich cena waha się w granicach 100-300 zł.

Złota biżuteria

Obowiązkiem rodziców chrzestnych jest sprezentowanie dziecku złotej biżuterii. Jest to symboliczna pamiątka na lata. Oferta nowoczesnej biżuterii komunijnej jest bogata i można w niej znaleźć, prócz tradycyjnych krzyżyków, również ulubione motywy dzieci, jak postacie z bajek, kwiaty czy zwierzątka. Z mody wychodzą jednak diamenty dla dziewczynek, zastąpione skromnymi wzorami.

Biblia na płycie

Jeśli chcemy uczynić tradycyjny prezent bardziej nowoczesnym, możemy wybrać dla dziecka wydanie Ewangelii na płytach CD bądź w postaci audiobooku. Jest to dobry wybór jeśli nie chcemy by prezent był zbyt drogi. Chcąc trafić w gusta dziecka, a jednocześnie nie pozbawić podarunku dydaktycznych czy religijnych treści, możemy nabyć komiks opowiadający o życiu Jezusa bądź Biblię w obrazkach. Na rynku pojawiły się również gry biblijne, łączące multimedialną zabawę z poznawaniem religijnych treści, rozwijające zdolność koncentracji i logicznego myślenia.

Dziwne prezenty

Wśród zdecydowanie najdziwniejszych prezentów komunijnych znajdują się koszulki z nadrukiem stanowiącym wyznanie wiary, które można zamówić w specjalnych sklepach oraz egzotyczne zwierzęta, takie jak węże, skorpiony czy pająki. Biorąc pod uwagę obligatoryjny zakup terrarium, jest to zdecydowanie jeden z najdroższych prezentów komunijnych. I chyba niezbyt mądry – dziecko po pewnym czasie nudzi się zwierzęciem, a rodzice oddają porzuconego pupila do ZOO.

Inwestycja na lata

Czasem rodzice, kierując się myślą o przyszłości dziecka, decydują się na wykupienie mu polisy ubezpieczeniowej lub opłacenie kursu językowego. Są to niewątpliwie pomysły, które zaprocentują w przyszłości.