Nigdy przenigdy to ciekawa i szybka gra imprezowa, do której nie potrzebujesz żadnych specjalnych gadżetów czy rekwizytów. Możesz sięgnąć po kartkę i długopis albo wykorzystać do zabawy imprezowe przekąski, słodycze lub kieliszki z drinkami.

Nigdy przenigdy, czyli never have I ever, najlepiej sprawdza się w większej grupie. Mogą w nią grać zarówno dobrzy znajomi, jak i prawie obce sobie osoby - wówczas będzie to świetny sposób na przełamanie lodów. Co prawda w grupie bliskich sobie osób jest większa szansa na szczerość w przypadku mocniejszych lub bardziej osobistych pytań

Na czym to polega? Każdy z uczestników wymyśla zakończenie dla hasła "nigdy przenigdy", np. "nigdy przenigdy nie jeździłem/am konno". Następnie pozostali uczestnicy odnoszą się do tego hasła. Ci, którzy jeździli konno wykonują ruch, a ci którzy nie - nie robią nic.

Ruchem najczęściej jest wypicie łyka ze swojej szklanki. Może to być alkohol albo sok czy gazowany napój. Jeśli w grze uczestniczą dzieci i osoby nieletnie, świetnie sprawdzą się także niewielkie cukierki, żelki lub orzeszki. Inną opcją jest napisanie na dwóch kartkach "tak" albo "nie" lub wykorzystanie kartki zielonej i czerwonej. O wiele lepiej sprawdzą się jednak angielskie hasła "i have" i "i have never".

W grze nie ma wygranych ani przegranych. Chodzi po prostu o to, aby lepiej się poznać i/lub odkryć sekrety znajomych, a także żeby trochę się pośmiać. Pytania mogą być naprawdę żenujące, jeśli odpowiednio długo i dobrze się znacie.

W przypadku kiedy uczestnik wykona ruch, panuje zasada, że nie drąży się tematu i nie dopytuje o konkretną sytuację - w grze chodzi o pewną dozę "suspensu". Pytania mogą być zadawane po kolei przez kolejnych graczy albo losowane z pojemniczka/słoiczka.

W gronie młodszych osób pytania do nigdy przenigdy muszą być uniwersalne. Nie ma miejsca na pikantne szczegóły z życia uczestników. Zamiast tego postaw na luźne i zabawne motywy, a zamiast drinków użyjcie tabliczek z napisami "robiłem/am" i "nie robiłem/am" albo wykorzystajcie jedną z imprezowych przekąsek/napojów.

Pytania do nigdy przenigdy (uniwersalne):

nigdy przenigdy nie byłem niezadowolony z wizyty u fryzjera

nigdy przenigdy nie byłem/am na horrorze w kinie

nigdy przenigdy nie miałem/am żenującego/wstydliwego przezwiska

nigdy przenigdy nie nagrałem/am jak śpiewam

nigdy przenigdy nie miałem/am nic złamanego

nigdy przenigdy nie zapomniałem/am o urodzinach bliskiej osoby

nigdy przenigdy nie zrobiłem/am nikomu pranka

nigdy przenigdy nie płakałem/am na filmie

nigdy przenigdy nie zniszczyłam/em czegoś, co nie było moje i się nie przyznałem/am

nigdy przenigdy nie spóźniłem/am się na ważne spotkanie

nigdy przenigdy nie udawałem/am choroby, żeby uniknąć spotkania/szkoły

nigdy przenigdy nie kupiłem/am czegoś głupiego i niepotrzebnego

nigdy nie spóźniłem/am się na samolot

nigdy przenigdy nie oblałam/em egzaminu/sprawdzianu

nigdy przenigdy nie zasnąłem/am na filmie/serialu

nigdy przenigdy nie jadłem/am kebaba/ramenu/sushi/taco

nigdy przenigdy nie zasnąłem/zasnęłam w szkole/pracy/na uczelni

nigdy przenigdy nie wyszedłem/wyszłam z domu w piżamie

nigdy przenigdy nie puściłem/am publicznie bąka

nigdy przenigdy nie skakałem/am na bungee

nigdy przenigdy nie ściąłem/ścięłam sam/a włosów

nigdy przenigdy nie udawałem/am, że podoba mi się prezent

nigdy przenigdy nie uciekłam/em ze spotkania

nigdy przenigdy nie przebiegłam/em przez pasy na czerwonym świetle

nigdy przenigdy nie byłem/am na wagarach

nigdy przenigdy nie upuściłem/am telefonu do toalety

nigdy przenigdy nie miałem/am operacji

nigdy przenigdy nie obgryzałem/am paznokci

Jeśli planujesz imprezę, na której będą sami dorośli i wiesz, że będzie to luźne towarzystwo, możesz poszaleć z pytaniami. Uczestnicy mogą je losować, zamiast wymyślać samodzielnie, wówczas nie będzie miejsca na "nie chcę kogoś zawstydzić". Pytania mogą dotyczyć życia intymnego, wstydliwych sytuacji życiowych, a nawet zatargów z prawem.

Pytania do nigdy przenigdy w wersji spicy:

nigdy przenigdy nie miałem/am przygody na jedną noc

nigdy przenigdy nie oglądałem/am filmu dla dorosłych

nigdy przenigdy nie urwał mi się film na imprezie

nigdy przenigdy nie zatrzymała mnie policja

nigdy przenigdy nie czytałem/am kamasutry

nigdy przenigdy nie miałem/am "friend with benefit"

nigdy przenigdy niczego nie ukradłam/em

nigdy przenigdy nie dostałem/am dwuznacznej propozycji

nigdy przenigdy nie wykorzystałem/am faktu, że komuś się podobam

nigdy przenigdy nie fantazjowałem/am o znajomym

nigdy przenigdy nie miałam/em wstydliwego sekretu

nigdy przenigdy nie byłem/am w sex shopie

nigdy przenigdy nie miałem/am simpa

nigdy przenigdy nie skłamałem/am w CV

nigdy przenigdy nie korzystałem/am z aplikacji randkowej

nigdy przenigdy nie zrobiłam/em nic głupiego po alkoholu

nigdy przenigdy nie upiłem/am się na pierwszym spotkaniu/randce

nigdy przenigdy nie paliłam/em "zielonego"

nigdy przenigdy nie przyszedłem/przyszłam do pracy na kacu

nigdy przenigdy nie miałam/em seks-filmu ze swoim udziałem

nigdy przenigdy nie udawałem/am orgazmu

nigdy przenigdy nie wymiotowałem/am publicznie po alkoholu

nigdy przenigdy nie zdradziłem/am partnera/partnerki

nigdy przenigdy nie zrobiłem/am sobie seksownego selfie

nigdy przenigdy nie dałem/am komuś nieprawdziwego nr. telefonu

nigdy przenigdy nie byłem/am na plaży dla nudystów

nigdy przenigdy nie udawałem/am choroby, żeby iść na zwolnienie

nigdy przenigdy nie miałem/am "netflix and chill"

nigdy przenigdy nie flirtowałem/am z barmanem/barmanką

nigdy przenigdy nie żałowałem/am zrobienia tatuażu

