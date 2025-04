Imieniny to święto, które obchodzą osoby zdanym imieniem. Co ciekawe, ten zwyczaj wcale nie jest popularny na całym świecie. Życzenia imieninowe składamy sobie w Polsce oraz np. w Grecji, Bułgarii, Czechach czy w Szwecji. Zwykle za imieniny przyjmuje się pierwszy termin wypadający po urodzinach. Sprawdź, jak złożyć doskonałe życzenia imieninowe.

Reklama

Spis treści:

Chrześcijańskie życzenia imieninowe będą odpowiednie dla osób wierzących. Będzie to w ich stronę miły gest, dzięki któremu podkreślisz, jak bardzo ich cenisz. Warto, abyś poznała również życzenia imieninowe dla księdza, jeśli będziesz je składać duchownemu. Poniżej znajdziesz kilka propozycji religijnych życzeń imieninowych:

W dniu imienin życzę Ci,

abyś wobec dzisiejszego zalewu słów,

dźwięków, obrazów nie pozwolił

zagłuszyć w sobie Bożego głosu,

a umocniony łaskami wiary

i nadziei kroczył drogą ku niebu.

Przyjmij Kochana

Te słowa ciepłe i szczere,

W dniu Twoich imienin

Niech Bóg da Ci łask wiele.

Niech osłania, kiedy trzeba

I prostą, pewną drogą

Prowadzi Cię do nieba.

A my się dziś do Ciebie

Serdecznie uśmiechamy

I wszystkie swe życzenia

W modlitwę przemieniamy.

Najserdeczniejsze imieninowe życzenia składają...

Niechaj szczęście Tobie sprzyja,

a smutek omija.

Dobry Pan miłością otacza,

Anioł swe skrzydła nad Tobą roztacza.

Bóg w zdrowiu niechaj zachowa Cię,

i radością z uśmiechem obdarza Cię.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzy...

Droga/Drogi...

pragnę Ci życzyć przede wszystkim zdrowia,

błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki

oraz tego, aby zawsze towarzyszyły Ci świętość,

dobroć i radość.

Wszystkiego dobrego z okazji imienin życzy...

W dniu Twoich imienin

ślemy bukiet najserdeczniejszych życzeń wiary,

radości i błogosławieństwa Bożego.

Życzymy pogody ducha, zdrowia

i radości każdego dnia.

Do życzeń dołączamy naszą modlitwę.

Najserdeczniejsze imieninowe życzenia składają...

Droga...

W dniu Twoich imienin życzymy Ci dużo zdrowia,

niesłabnącego żaru ducha oraz realizacji

wszystkich zamierzeń i planów.

Niech Najświętsza Maryja Panna

otacza Cię Matczyną miłością

i opieką oraz niech wyprasza

u Syna wszelkie łaski i siły.

Z najserdeczniejszymi życzeniami...

Nieoklepane życzenia imieninowe najlepiej podarować komuś, kto ma specyficzne poczucie humoru bądź wiąże was ciekawa więź. Nie mam pomysłu na niepowtarzalne życzenia imieninowe? Przychodzimy z pomocą!

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Ci serduszkiem całym

dużo zdrowia, sto lat życia,

milion złotych do zdobycia.

Te życzenia, choć z daleka,

płyną jak wzburzona rzeka.

I choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone!

Życzenia są czymś bardzo ważnym

szczególnie w dniu imienin.

Tak więc życzę Ci tyle spokoju,

ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa,

aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia,

abyś nie oszalała z nadmiaru,

miłości ponad wszystko,

byś nigdy nie zaznała goryczy,

nie czuła się samotna pośród ludzi,

miała zawsze serce kochające przy sobie

i jasne dni przed sobą

oraz dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń.

Dziś są Twoje imieniny,

i się dobrze na nich zabawimy,

biegiem w kluby, szturmem w bary,

powygrywasz dla nas dziś browary!

Śmiech, zabawa i życzenia,

o imprezie będzie wiedzieć nawet Pani Gienia,

już jesteśmy przed Twym domem,

wódka w zamrażalniku obrasta też już szronem!

Więc wszystkiego najlepszego, baw się dobrze,

na całego!

Dziś są Twoje imieniny,

więc życzenia od rodziny.

Dużo zdrówka i miłości,

szczęścia i wielkiej radości.

Dużo słodkiej czekolady

i prezentów do szuflady,

i cukierków i lizaka,

a ode mnie masz buziaka.

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu.

Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia.

Ciągłej radości, szczęścia w miłości.

Wspaniałej pracy, wysokiej płacy.

Pomysłów wielu, dojścia do celu.

Rekordów bicia i 100 lat życia.

W dniu imienin życzę Ci

subtelnej niecierpliwości wiosny,

łagodnego wzrastania lata,

cichej dojrzałości jesieni

i mądrości dostojnej zimy,

wielu chwil radości,

aby każdy dzień był dla Ciebie

niezapomnianą przygodą

i powodem do zadowolenia.

Chciałabym, aby nigdy nie zabrakło Ci

miłości najważniejszych osób w Twoim życiu.

Bądź zawsze szczęśliwy i wyrozumiały.

I oby nigdy nie opuszczał Cię dobry nastrój.

Z okazji Twoich imienin,

które są tylko raz w roku:

Niechże będą szczęśliwe

i przepełne uroku.

Składam Tobie najszczersze,

imieninowe życzenia:

ażeby się spełniły

najskrytsze Twe marzenia!

Życzenia imieninowe dla starszej osoby, z którymi zapoznasz się poniżej, są o tyle ważne, że nasi dziadkowie bardziej cenią sobie to święto niż urodziny. Dlatego odpowiednim podarunkiem będzie podarowanie im ich w formie prezentu!

Szanowny solenizancie,

pośród wichrów życia,

w chwilach trosk i wzruszeń,

niech te słowa życzeń rozświetlą Twą duszę.

Byś nam żyła jak najdłużej,

zdrowie zawsze niech Ci służy,

szczęście ciągle niech Ci sprzyja,

a co złe niech Cię omija.

Niech Cię błogosławi Bóg

i prowadzi najlepszą z dróg,

gdzie nie spotkasz trosk i bólu.

Dzwoni, śpiewa serce moje,

że są imieniny Twoje,

więc ja składam dziś życzenia:

zdrowia, szczęścia i powodzenia!

Długo czekałem owej godziny,

aż wreszcie nadeszły Twoje imieniny.

Więc chcę przed Tobą serce otworzyć

i najlepsze życzenia Ci złożyć.

Żyj długo w szczęściu i radości,

nigdy nie zaznaj przykrości.

I tylko samych pogodnych dni

na imieniny życzę Ci.

Najpiękniejsze życzenie imieninowe podaruj komuś, kto jest bliski twojemu sercu. Gwarantujemy, że wywołasz uśmiech na twarzy jubilata!

Z okazji imienin życzę Ci

marzeń, żeby się spełniały,

przyjaciół, żeby pamiętali,

życia, żeby było kolorowe,

miłości, żeby przyszła,

szczęścia, żeby nie opuszczało,

wakacji, by mogły trwać wiecznie.

Szukam znaku z liter Twego imienia

ułożonych na niebie.

Nie znajduję, więc jak co rok

powracam do Ciebie,

by ucałować Twe dłonie,

i razem z Tobą

zatopić się w tę niepowtarzalną

radość imieninową.

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Tobie sercem całym

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

sto lat życia i radości.

Być może masz i inne życzenia,

więc też życzę ich spełnienia.

Życzę Ci niezapomnianej zabawy,

filiżanki smacznej kawy,

góry prezentów małych i dużych

i od chłopaka czerwonej róży.

A tak w szczególe dużo szczęścia

i słodyczy z okazji Twoich imienin… Ci życzy.

Życzę Ci

aby w Twoim życiu zawsze świeciło słońce,

miłości, która ukołysze skołatane nerwy,

zegara, który będzie odejmował lat,

i szczęścia tyle, co cały wszechświat.

Każdego roku o tej samej porze

każdy Ci życzy, co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności

życzę Ci szczęścia i wiele radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz, by Twoim było.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 29.10.2010 przez Julię Kot.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia imieninowe dla dziecka – poważne, zabawne i rymowane

Życzenia imieninowe dla Magdaleny

Życzenia imieninowe dla Hanny