Śniadanie na Litwie – od rana do wieczora

Reklama

Jeśli ktoś będzie spędzał Niedzielę Wielkanocną na Litwie, nie zauważy praktycznie żadnej różnicy. Stół tam jest bogato zastawiony. Podobnie jak w Polsce niczego na nim nie może zabraknąć – zarówno wędlin, jak i ciast (bab drożdżowych, mazurków i serników). Nieznana może być nam jedynie piramida układana z jajek, która zostaje później zjadana. W Niedzielę Wielkanocną Litwini siedzą przy stole od rana do wieczora. Jak sami mówią jest to „śniadanie z obiadem, za jednym zasiadem”. Przy litewskim stole nie może również zabraknąć alkoholu.

Niemiecki hackepeter

Jeśli chodzi o Niemcy, to mogą nas zaskoczyć ich świąteczne potrawy. W niedzielę pojawiają się bowiem na stole jajeczka z białego sera z dodatkiem ziół, chleb orzechowy, pieczeń z barana oraz muesli z owocami. Typowym niemieckim przysmakiem jest hackepeter. Przypomina on nieco tatar, ale przygotowuje się go z surowego mięsa wieprzowego. Dodaje się do niego cebulę, natkę pietruszki, paprykę i przyprawy. Na stole nie może również zabraknąć święconych pisanek oraz czegoś słodkiego – Niemcy, podobnie jak Polacy, przygotowują drożdżową babkę, najczęściej z rodzynkami.

Niedziela Wielkanocna jest dla Niemców przede wszystkim dniem spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Po śniadaniu większość osób bierze udział w zabawie, polegającej na tłuczeniu jaj. Każdy otrzymuje jedno malowane jajko i uderza nim o inne. Wygrywa ten, kogo jajko pozostanie całe. Dla dzieci przygotowana jest również zabawa w „szukanie zajączka”, czyli słodkiej niespodzianki. W niektórych regionach Niemiec istnieje także zwyczaj chodzenia od domu do domu i zbierania cukierków oraz czekoladek. Jeśli gospodarze są skąpi dzieci straszą ich rózgami.

Francja – jajka z czekolady

Podobnie jak w Niemczech, we Francji również istnieje zwyczaj szukania smakołyków w domu lub ogrodzie. Nie są to jednak zwykłe słodycze, ale jajka z czekolady. Zabawa ta jest bardzo powszechna w całym kraju głównie z tego powodu, że we Francji Wielkanoc kojarzy się głównie z jajkami.

Angielskie „Egg Roling”

W Anglii jak tylko dzieci otworzą oczy w niedzielny poranek, znajdują obok łóżek wielkie jaja z czekolady wypełnione słodkościami. Niektórzy wybierają się podczas świąt do parków, gdzie zabierają ze sobą kosze z jedzeniem. Odpoczywają tam w towarzystwie znajomych i rodziny. Ci, którym nie wystarczy wylegiwanie się na trawie organizują „Egg Roling” – wyścigi w turlaniu jajek. Zwycięzcą zostaje ten, który jako pierwszy doturla całe jajko do mety. Poza tą zabawą angielska Wielkanoc nie wyróżnia się niczym szczególnym. Polak mógłby powiedzieć nawet, że jest nudna. Nikt bowiem nie kultywuje żadnych zwyczajów, nie piecze specjalnego ciasta ani nie przygotowuje wielkanocnych potraw, na które na przykład w Polsce niektórzy czekają przez cały rok.

Stuletnie jajko z USA

Tym, co różni natomiast Niedzielę Wielkanocną w USA i w Polsce, są przede wszystkim obchody tego święta. Na ulicach można zobaczyć tego dnia kolorowe i głośne parady, w których biorą udział osoby przebrane najczęściej w stroje z innej epoki.

Bardzo ciekawa jest również tradycja związana z jajkiem. Niektórzy Amerykanie wierzą bowiem, że jeśli zjedzą na śniadanie wielkanocne jajko ugotowane w Wielki Piątek, przyniesie im to szczęście. Jeśli natomiast komuś uda się je przechować przez 100 lat, to zamieni się ono w diament.

Reklama

Mimo różnych tradycji, wspólnym elementem we wszystkich krajach jest wielkanocna Msza rezurekcyjna, poprzedzona procesją z Najświętszym Sakramentem. Może się odbyć w Wielką Sobotę w nocy lub o świcie w Niedzielę Wielkanocną. Rozpoczyna się ona przy Grobie Pańskim, gdzie kapłan ogłasza Zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas uroczystości kościelnej ludzie wznoszą okrzyk: Alleluja (hebr. Chwalcie Boga), który jest często spotykany w pieśniach wielkanocnych. Po Mszy Św. wszyscy wracają do domu, gdzie składają sobie życzenia i zasiadają do śniadania wielkanocnego.