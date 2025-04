Koszyczek wypełniony jajkami, chlebem, kiełbasą i barankiem to symboliczne przygotowanie do Wielkanocy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowo ozdobić go w ciekawy sposób. Gotową święconkę możesz ozdobić pisankami, kolorowymi wstążeczkami albo gotowymi ozdobami, które bez problemu znajdziesz w sieci albo w sklepach z różnościami, np. w Action, Kiku czy Tedi.

Gotowe ozdoby na koszyczek wielkanocny

Już sam koszyczek może być bardzo dekoracyjny. Nie musisz stawiać tylko na ten prosty i minimalistyczny. Sięgnij po koszyczek z króliczymi uszami albo udekoruj go samodzielnie.

Elegancki, klasyczny wygląd podkreślą np. koronkowe serwetki i ozdobne wstążki, które możesz przewiązać na rączce lub tuż przy krawędzi koszyczka. Świetnie sprawdzą się także drewniane i ceramiczne figurki w kształcie baranków, kurczaczków czy zajączków. Włóż je pomiędzy pokarmy do święcenia albo przyczep do zewnętrznej części koszyczka - w ten sposób nadasz całości świąteczny klimat, a święconka będzie wyglądał jeszcze bardziej uroczo.

Dobrym pomysłem będą sztuczne kwiaty oraz gałązki bukszpanu, które pięknie komponują się z zawartością koszyczka i mogą posłużyć ci przez lata. Do koszyczka możesz także włożyć dekoracyjne topery - np. wbić je w maślanego baranka albo w kawałek kiełbasy. Doskonale sprawdzą się także gotowe dekoracje z pisankami, które wystarczy przyczepić.

Mniej oczywistym, ale równie ciekawym pomysłem jest też gotowy stroik wielkanocny stworzony specjalnie z myślą o koszyczkach. Wystarczy przymocować je do wiklinowych części i gotowe!

Ozdoby na koszyczek wielkanocny DIY

Jeśli lubisz ręczne robótki, możesz samodzielnie przygotować wielkanocne dekoracje koszyczka. Świetnym pomysłem jest na przykład wianek z bukszpanu. Jego wykonanie jest bardzo proste - wystarczy spleść świeże gałązki w mały wianuszek lub gotowy stelaż i przewiązać go wstążką, a następnie przyczepić do koszyczka.

Pięknym akcentem będą również ręcznie malowane wydmuszki, które można ozdobić farbami lub techniką decoupage, nadając im wyjątkowy wygląd. Jeśli wolisz tradycyjne pisanki, sięgnij po technikę quilling - to dekoracyjna metoda, która sprawia, że jajka wielkanocne wyglądają jak małe dzieła sztuki.

Jeśli masz zdolności manualne, spróbuj uszyć z filcu miniaturowego baranka lub kurczaczka i przypnij go do koszyczka lub po prostu włóż do święconki. Takie ozdoby możesz przygotować wspólnie z rodziną - to świetna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych.

