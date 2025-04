„Nie ma jak u mamy” - najpiękniejsze cytaty i aforyzmy o matce

Najpiękniejsze aforyzmy i cytaty o matce, najważniejszej osobie w naszym życiu. O matkach pisano już w średniowieczu - to one biorą na siebie trud wychowania, to one są odpowiedzialne za cud narodzin. Okolicznościowy cytat lub aforyzm możesz wykorzystać np. do życzeń na Dzień Matki, imieniny czy urodziny swojej mamy.