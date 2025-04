Nakrywaniem do stołu rządzą pewne zasady, co widać na oficjalnych przyjęciach. W domu nie musimy się ich trzymać sztywno, tym niemniej warto się nimi kierować, bo są one logiczne i ułatwiają gościom biesiadowanie. Na pewno wiesz, że widelec powinien leżeć z lewej strony talerza, a nóż z prawej. To jednak nie wszystko. Bo czy nóż powinien być zwrócony ostrzem do talerza, czy na odwrót? Pewną trudność sprawia też ustawianie kieliszków, zwłaszcza, gdy podajemy więcej trunków. Ilość naczyń i sztućców na stole zależy od ilości dań.

Jak prawidłowo ułożyć talerze i sztućce?

Talerze



Jeśli menu przewiduje przystawki, zupę, danie główne i deser, to najpierw kładziemy duże płaskie talerze do dania głównego. Na nich stawiamy talerze przekąskowe. Przy tak zastawionym stole siadają goście. Gdy goście zjedzą przekąski, zbieramy talerze przekąskowe i stawiamy przed każdym gościem talerze do zupy na płaskich, dużych talerzach. Po zjedzeniu zupy zbieramy talerze głębokie. Pozostają talerze do dania głównego. Talerzyki deserowe najczęściej podaje się wtedy, gdy zbierzemy już talerze i półmiski po daniu głównym.

Sztućce



Z prawej strony nakrycia kładziemy łyżkę do zupy, nóż do zakąsek i nóż do dania głównego. Noże powinny być zwrócone ostrzem do talerza. Z lewej strony kładziemy widelce: do zakąsek i do dania głównego. Nad talerzem, równolegle do brzegu stołu układa się sztućce do deseru - widelczyk zwrócony w prawo, a nad nim łyżeczkę skierowaną w lewo. Ale tylko wtedy, gdy kładziemy je od razu na początku przyjęcia. Bo można sztućce deserowe podać również dopiero przed wniesieniem deseru. Wtedy kładziemy je po prostu po prawej stronie talerzyka deserowego lub pucharka z kremem. Sztućce zawsze układamy w kolejności, w jakiej będą używane, pamiętając, że najpierw korzystamy z tych leżących najdalej od nakrycia. Z prawej strony nakrycia nie powinno być nigdy więcej niż trzy sztućce, a z lewej dwa.

Kieliszki



Ustaw je po prawej stronie nakrycia, nad sztućcami, w kolejności nalewania trunków. Dokładnie powinny stać nad nożem. Bliżej prawej ręki stawiamy kielich lub szklankę do wody lub soku, a za nim, pod kątem ok. 45 stopni, kieliszek do trunku, np. białego lub czerwonego wina. Gdy będzie podawany na przyjęciu jeszcze inny trunek, wtedy wszystkie kieliszki możemy ustawić obok siebie pod kątem 45 stopni lub tak, aby utworzyły trójkąt. W przypadku drugiego wariantu kieliszek do wina znajduje się dokładnie nad nożem, z jego prawej strony - kieliszek do wody lub soku, a kieliszek do kolejnego trunku po lewej stronie kieliszka do wina.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".