Przez długi czas największą popularnością cieszył się tekst z filmu „Taksówkarz” (Taxi driver, 1976) z Robertem de Niro – You talkin’ to me? W 2001 roku za najsłynniejszy tekst z filmu Brytyjczycy uznali słowa Jamesa Bonda „Nazywam się Bond. James Bond”, które pojawiły się po raz pierwszy w filmie Dr No (1962).

W podobnym plebiscycie z 2004 roku, również przeprowadzonym w Anglii, wygrała kwestia z filmu „Czas Apokalipsy” (Apocalypse now, 1979) – „Kocham zapach napalmu o poranku”, którą wygłasza pułkownik Kilgore (aka Robert Duvall) w Kambodży podczas wojny wietnamskiej.

W 2005 Amerykański Instytut Filmowy umieścił na swojej stronie listę 100 najsłynniejszych cytatów z historii kinematografii, która przywitanie Jamesa Bonda zepchnęła na nieco dalszą pozycję. Pierwsze miejsce w tej setce zajęły słowa Clarka Gable, czyli Rhetta Buttlera z filmu „Przeminęło z wiatrem” (Gone with the wind, 1939) – „Szczerze mówiąc, kochanie, nic mnie to już nie obchodzi” – którymi kwituje błagania Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), by jej nie opuszczał.

Kultowe cytaty

Do konkursu startowało 400 filmowych tekstów – ta ilość świadczy o tym, jak kochamy kino, jego bohaterów i ich słowa. Ile razy powiedzieliśmy do kogoś: „Niech moc będzie z tobą”? To, że Martini ma być „wstrząśnięte, a nie zmieszane” wiemy obudzeni w środku nocy. Nie do pominięcia są takie kwestie, jak obietnica Arnolda Schwarzennegera I’ll be back z filmu Terminator (1984), czy słowa „Zamierzam złożyć mu propozycję nie do odrzucenia” z „Ojca chrzestnego” (The Godfather, 1972). Wciąż przypomina nam się syczące wyznanie Golluma z Władcy Pierścieni – My precious… (Lord of the Rings, 2002), I’m the king of the world! wykrzyczane przez Leonardo diCaprio na dziobie Titanica (1997), dziecięcy szept spod kołdry – I see dead people (The Sixth Sense, 1999), czy pokraczny paluszek wyciągnięty w stronę okna i zdanie E.T. phone home (E.T., 1982).

Cytować lubią także sami filmowcy. Kwestia Brudnego Harry’ego Do you feel lucky, punk, well, do ya? jest często przywoływana w komediach. Quentin Tarantino w filmie Kill Bill (2003) używa jako motta słów: „Zemsta jest daniem, które najlepiej smakuje na zimno” (Revenge is a dish best served cold). Pochodzą one z serialu Star Trek (1966), gdzie funkcjonują jako przysłowie wojowniczej rasy Klingonów.

Pierwsza pięćdziesiątka

Frankly, my dear, I don’t give a damn. (GONE WITH THE WIND, 1939), I'm going to make him an offer he can't refuse. (THE GODFATHER, 1972), I could've been somebody. (ON THE WATERFRONT, 1954), Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore. (THE WIZARD OF OZ, 1939) Here's looking at you, kid. (CASABLANCA, 1942), Go ahead, make my day. (SUDDEN IMPACT, 1983), All right, Mr. DeMille, I'm ready for my closeup. (SUNSET BLVD., 1950), May the Force be with you. (STAR WARS, 1977), Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. (ALL ABOUT EVE, 1950), You talking to me? (TAXI DRIVER, 1976), What we've got here is failure to communicate. (COOL HAND LUKE, 1967), I love the smell of napalm in the morning. (APOCALYPSE NOW, 1979), Love means never having to say you're sorry. (LOVE STORY, 1970), The stuff that dreams are made of. (THE MALTESE FALCON, 1941), E.T. phone home. (E.T., 1982), They call me Mister Tibbs! (IN THE HEAT OF THE NIGHT, 1967), Rosebud (CITIZEN KANE, 1941), Made it, Ma! Top of the world! (WHITE HEAT, 1949), I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! (NETWORK, 1976), Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. (CASABLANCA, 1942), A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. (THE SILENCE OF THE LAMBS, 1991), Bond. James Bond. (DR. NO, 1962), There's no place like home. (THE WIZARD OF OZ, 1939), I am big! It's the pictures that got small. (SUNSET BLVD., 1950), Show me the money! (JERRY MAGUIRE, 1996), Why don't you come up sometime and see me? (SHE DONE HIM WRONG, 1933), I'm walking here! I'm walking here! (MIDNIGHT COWBOY, 1969), Play it, Sam. Play 'As Time Goes By.' (CASABLANCA, 1942), You can't handle the truth! (A FEW GOOD MEN, 1992), I want to be alone. (GRAND HOTEL, 1932), After all, tomorrow is another day! (GONE WITH THE WIND, 1939), Round up the usual suspects. (CASABLANCA, 1942), I'll have what she's having. (WHEN HARRY MET SALLY, 1989), You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. (TO HAVE AND HAVE NOT, 1944), You're gonna need a bigger boat. (JAWS, 1975), Badges? We ain't got no badges! We don't need no badges! I don't have to show you any stinking badges! (THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE, 1948), I'll be back. (THE TERMINATOR, 1984), Today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth. (THE PRIDE OF THE YANKEES, 1942), If you build it, he will come. (FIELD OF DREAMS, 1989), Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. (FORREST GUMP, 1994), We rob banks. (BONNIE AND CLYDE, 1967), Plastics. (THE GRADUATE, 1967), We'll always have Paris. (CASABLANCA, 1942), I see dead people. (THE SIXTH SENSE, 1999), Stella! Hey, Stella! (A STREETCAR NAMED DESIRE, 1951), Oh, Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars. (NOW, VOYAGER, 1942), Shane. Shane. Come back! (SHANE, 1953), Well, nobody's perfect. (SOME LIKE IT HOT, 1959), It's alive! It's alive! (FRANKENSTEIN, 1931), Houston, we have a problem. (APOLLO 13, 1995).

Źródło: American Film Institute, www.afi.com