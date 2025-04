Piłka w grze

Jednym z najczęściej cytowanych z tej okazji Polaków związanych ze sportem jest św. p. Kazimierz Górski, piłkarz, trener i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialny za reprezentację polską w latach 1970-1976, odznaczony m. in. Orderem Odrodzenia Polski. Jego słowa „piłka jest okrągła, a bramki są dwie” mają już status kultowych, a wiele innych cytatów pana Kazimierza na stałe weszło do języka potocznego.

Jego pełne prostoty sentencje na temat istoty piłki nożnej doskonale oddaje zdanie: „Piłka to gra prosta. Nie potrzeba do niej filozofii”. Proste zasady da się streścić w paru słowach pana Kazimierza: „Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika”. A jak to zrobić? „Ty do mnie, ja do ciebie”, „Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni”. Żadnych niespodzianek – „Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować”.

Mimo to futbol potrafi zaskoczyć, bo, jak wiemy: „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.

Bramką w słupek

Komentatorzy sportowi są narratorami przebiegu meczu i reprezentantami widzów. Rozgrywki komentowane na żywo są dowodem prawdziwych, silnych emocji towarzyszących grze. Całkiem zrozumiałe są liczne przejęzyczenia i specyficzna składnia zdań, stosowana przez sprawozdawców – zaangażowani w przebieg zdarzeń muszą reagować błyskawicznie i język płata im figle. Dla widzów stają się one jednak źródłem radości i wspomnień.

Wiele zabawnych cytatów zawdzięczamy dziennikarzowi sportowemu Dariuszowi Szpakowskiemu. Z komentarzy dotyczących poczynań zawodników na boisku piłki nożnej zapadły w pamięć słowa: „Włodek Smolarek krąży jak elektron koło jądra Zbyszka Bońka”, „Bergkamp trafił bramką w słupek”, „Puścił Bąka lewą stroną” czy „Gęsior ma tam w środku Zająca”.

Przy błyskawicznych podaniach, mimo wrodzonego refleksu cechującego komentatorów, można stracić rachubę i nie bardzo już wiadomo, kto jest przy piłce: „Grecy przy piłce, a konkretnie Warzycha”, relacjonuje Szpakowski. Czas meczu zdaje się płynąć swoim rytmem, dlatego niekiedy trzeba uściślić: „Do końca meczu została godzina, czyli około 60 minut”. Upał doprowadza do specyficznych sytuacji na boisku: „Jest tak gorąco, że piłkarze oddychają”. Komentator dzielnie dopinguje sportowców, wykazując głębokie zrozumienie dla ich działań. „Rozebrali się i zostali w slipkach, żeby zyskać te setne części sekundy”.

"... i tak jak wszyscy komentatorzy, przepraszam za wszystkie błędy, jakie popełniłem, ale taka jest piłka." [Bohdan Tomaszewski]

Dobry komentator to taki, który umie oddać nastrój, panujący na sportowym placu boju. Sport nieco się zmienił od czasów starożytnych, ale zachował swój podniosły charakter. Piłkarz nie tyle biegnie, ile „(…) dostojnym krokiem pędzi w kierunku bramki” (Witold Laskowski podczas meczu Francja-RPA w 1998). Bokser zmaga się z ponadczasowymi problemami: „Nokaut wydaje się nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce”, „Jeśli Tyson podniesie się po tym ciosie, to będzie największy cud od zmartwychwstania Łazarza” (Andrzej Kostyra).

Dla zawodnika zawsze istnieje ryzyko porażki: „Zmagała się z nią długo, ale sztanga okazała się silniejsza” (Krzysztof Miklas). Ale także obietnica rozkosznego zwycięstwa: „Jeszcze trzy ruchy i Włoszka będzie szczęśliwa” (Artur Szulc o kajakarce Josefie Idem).