Epitafia to nie tylko słowa wygrawerowane czy wyryte na kamieniu - to głębokie przemyślenia, podsumowania życia lub przesłania pozostawione przez bliskich. W Polsce piszemy je w różnych stylach - religijnych, poetyckich, filozoficznych lub prostych, ale w każdym przypadku są one przejmujące i skłaniają do refleksji. Zobacz, jakie są najpiękniejsze polskie epitafia i jak można je spersonalizować, aby oddać cześć zmarłym bliskim.

W Polsce epitafia często przybierają formę modlitwy lub cytatu z Biblii, oddają w ten sposób duchową stronę pożegnania z bliskim. Epitafia religijne są szczególnie popularne w mniejszych miejscowościach, gdzie tradycje katolickie są wciąż silnie zakorzenione. Wiara jest dla wielu osób wyrazem nadziei, zarówno dla zmarłego, jak i tych, którzy pozostali.

Oto kilka przykładów krótkich i nieco dłuższych religijnych epitafiów:

Niech spoczywa w pokoju wiecznym

Czeka na zmartwychwstanie

Boże, przyjmij go do swego królestwa

Wieczny odpoczynek racz jej/jemu dać, Panie

Szczęśliwy, kto umiera w Panu, bo wie, że żyje w Nim na zawsze

Błogosławieni, którzy w Panu umierają, albowiem odpoczną od prac swoich

Pokój wieczny w ramionach Ojca

Epitafia poetyckie często odwołują się do emocji i refleksji nad życiem i śmiercią, bazując na wierszach lub cytatach literackich. Są równie popularne, co epitafia religijne. Potrafią skłonić do refleksji, a przy tym są piękne. Najczęściej widuje się cytaty z księdza Twardowskiego, Czesława Miłosza czy Paulo Coelho.

Oto kilka propozycji na poetyckie epitafia:

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą - Jan Twardowski

Gdyż żaden człowiek nie jest samotną wyspą…” - John Donne

Odszedłeś, lecz w naszych sercach na zawsze pozostałeś

Był blaskiem, który zgasł, lecz pozostawił ciepło w naszych sercach

Życie to tylko sen, a śmierć to przebudzenie - filozoficzna myśl spotykana często na grobach w wielu krajach.

Dla tych, którzy podchodzili do życia refleksyjnie i intelektualnie, epitafia filozoficzne są wyrazem ich poglądu na świat i przemijanie. Spotyka się epitafia zainspirowane myślami słynnych filozofów i myślicieli, ale także proste sentencje przewijające się często w sieci. Takie napisy na nagrobkach potrafią wzbudzić zastanowienie nad kruchością ludzkiego istnienia.

Oto kilka pomysłów na filozoficzne epitafia:

Człowiek umiera dwa razy: raz, kiedy przestaje oddychać, i drugi raz, kiedy przestaje o nim myśleć

Jestem już tam, dokąd wszyscy zmierzamy

Życie jest snem, a śmierć jest jego przebudzeniem

Nadzieja to sen na jawie – cytat z Arystotelesa

Tylko to, co w sercu zostanie, żyje wiecznie

Nie płaczcie za mną, jestem tam, gdzie czekam na wasze przybycie

Osobiste epitafia wyrażają miłość, szacunek i wdzięczność, jaką bliscy żywili do zmarłego. To bardzo indywidualne, pełne ciepła napisy. Niektóre epitafia są bardzo osobiste i opisują indywidualne cechy zmarłego, np. jego pasje, radości czy charakter. Mogą to być fragmenty ulubionych piosenek czy piękne wspomnienie.

Oto kilka pomysłów na osobiste epitafia:

Byłeś radosny, uczciwy i kochany, teraz żal tych stron niezapisanych - sentencja, którą wpisuje się w pomnik z motywem książki

Kochany mąż, ojciec, przyjaciel – na zawsze w naszych sercach

Byłeś światłem naszego życia, teraz świecisz tam w górze

Był światłem naszego życia i pozostanie nim na zawsze

Kochany mąż, ojciec, dziadek – nigdy nie zapomnimy

Serce pełne miłości, które przestało bić, lecz trwa w naszej pamięci

Byłeś naszą ostoją, teraz jesteś naszym aniołem

Twoje dobre serce na zawsze pozostanie z nami

A na razie fruwają motyle... - cytat z Maryli Rodowicz

Los Cię w drogę pchnął... - cytat z zespołu Vox

To dość kontrowersyjny temat, ale humorystyczne napisy na nagrobkach stają się coraz bardziej popularne. Są jednak opinie, że jest to profanacja i brak szacunku dla zmarłego. Niemniej jednak, jeśli spojrzymy na inne kultury, np. meksynańską, gdzie Día de Muertos to święto pełne zabawy i radości, można zauważyć, że humorystyczne elementy są dość częste.

Choć w Polsce rzadziej spotykane, zdarzają się epitafia z elementem humoru, zwłaszcza na grobach osób, które za życia cechowały się dystansem do siebie i pogodnym podejściem do życia.

Oto kilka pomysłów na humorystyczne epitafia:

Mówiłem, że jestem chory... - hasło pasujące w szczególności do osoby, która całe życie wymyślała sobie przeróżne choroby

Odpoczywam - proszę nie przeszkadzać!

W końcu mam czas na drzemkę

