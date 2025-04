Kawały o pączkach bywają nieoczywiste, często mają formę tzw. sucharów. Sprawdzają się nie tylko jako żarty na Tłusty Czwartek, ale także w każdy inny dzień. Możesz opowiadać je w domu, w pracy czy podczas imprezy. W każdym przypadku wywołają uśmiech na twarzy.

Spis treści:

Oto garść najlepszych dowcipów o pączkach, które rozśmieszą każdego. Opowiedz je w gronie znajomych albo wyślij jako dodatek do życzeń czy pozdrowień na Tłusty Czwartek.

***

Spotykają się dwa pączki. Jeden mówi do drugiego:

- Nie masz pojęcia jaki mi dzisiaj kit wcisnęli!

Drugi z filozoficzną zadumą:

- Widocznie szklarz cię zrobił.

***

Spotykają się dwa pączki.

- Cześć stary, co u ciebie?

- Zdawałem ostatnio na studia.

- I co, przyjęli cię?

- No coś ty, pączka?

***

Podjeżdża facet motorem pod cukiernie, wchodzi i pyta:

- Są paczki?

- Są.

- To poproszę pięć.

Babka daje pięć pączków, facet bierze każdego paczka, otwiera, wyjada dżem i wyrzuca.

- Ma pani jeszcze paczki?

- Mam.

- To poproszę jeszcze dziesięć.

Babka daje następne dziesięć, a facet wyjada z każdego dżem, resztę wyrzuca.

- Pani da jeszcze jedna blachę pączków, albo co tam jedna, pani da jeszcze trzy blachy pączków!

Babka daje trzy blachy pączków i przygląda się, jak facet wpieprza je po staremu.

- Pan to musi pewnie być z Radomia? - mówi do gościa

- Tak, a po czym pani poznała? - pyta się facet

Babka wskazuje na okno i mówi:

- Po rejestracji.

***

Mężczyźni są jak pączki.

Jeden brzydki, ale nadziany.

Drugi piękny, lecz beznadziejny.

Trzeciego już konsumuje inna kobieta.

Na czwartego nie zasłużyłaś.

Piąty zbyt tłusty.

A cała reszta i tak wyjdzie ci bokiem.

fot. Kawały o pączkach/Adobe Stock, Sunny studio

Krótkie żarty i suchary o pączkach również mogą rozbawić całe towarzystwo. Najczęściej bazują one na grach słownych i nieoczywistych puentach.

Oto pomysły na krótkie kawały o pączkach:

Co mówi pączek do ciekawskiego pączka? Co się na mnie pączysz?

Kogo szuka pączek na Tinderze? Słodkich i nadzianych

Jaki jest ulubiony aktor pączków? Al Pączino.

Czym się różni paczka od pączka? Ogonkiem.

Jak się rozmnażają pączki? Przez pączkowanie.

Dlaczego pączek wygrał konkurs? Bo był nadziany i przekupił jury

Jaki jest ulubiony film pączków? Harry Pączek i czara oleju

Co mówi pączek na wizycie u lekarza? Cukier mi spadł

Na jaki film idą pączki do kina? "Pączek zwany pożadaniem"

