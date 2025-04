Modlitwa na Wigilię to nie tylko zmówienie Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu... Zanim zasiądziemy do stołu, odczytujemy także fragment Ewangelii, ten mówiący o narodzeniu Jezusa.

Kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, pora zasiąść do wieczerzy wigilijnej. Nie jest to zwykła kolacja, dlatego na pięknie przystrojonym stole zgodnie z tradycją znajdzie się 12 potraw wigilijnych. Ważnym elementem Wigilii jest dzielenie się opłatkiem. Modlitwom towarzyszą równe symbole – sianko pod obrusem symbolizuje stajenkę, w której urodził się Jezus, a jemioła zawieszona nad stołem – życie, płodność i dostatek.

Spis treści:

Modlitwa przed jedzeniem w Wigilię jest dość długa, gdyż obejmuje m.in. odczytywanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa. Następnie odmawia się dodatkowe modlitwy przed Wigilią, a konkretnej przed rozpoczęciem wieczerzy. Są to:

Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

Wieczny odpoczynek.

Można zamiast pierwszych trzech modlitw odmówić Wierzę w Boga, a po nim Wieczny odpoczynek.

Oto pełen zestaw formułek, cytatów z Ewangelii oraz modlitw przed wieczerzą wigilijną i po niej, w kolejności, w jakiej następują.

Uroczyste rozpoczęcie wieczerzy

Celebracja zaczyna się w momencie, gdy głowa rodziny mówi: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego . Wszyscy czynią znak krzyża i odpowiadają: Amen .

. Wszyscy czynią znak krzyża i odpowiadają: . Następuje zapalenie świecy stojącej na stole. Osoba ją zapalająca mówi w tym czasie: Światło Chrystusa . Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki .

. Wszyscy odpowiadają: . Następnie zapala się światła na choince, mówiąc: Dziś Chrystus się narodził. Wszyscy odpowiadają: Radujmy się i weselmy.

Pismo Święte – modlitwa przed Wigilią

Po takim wstępie wybrana osoba odczytuje fragment z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2,1-14) o narodzeniu Jezusa Chrystusa:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Przed kolacją wigilijną czyta się fragment z Ewangelii św. Łukasza. Tylko ten ewangelista dokładnie opisał narodzenie Jezusa Chrystusa. Ewangeliści Marek i Jan w ogóle nie piszą o narodzeniu ani młodzieńczych latach Jezusa, zaś Mateusz opisuje jedynie wydarzenia, które miały miejsce przed i po narodzinach.

Modlitwa przed dzieleniem się opłatkiem

Głowa rodziny: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela.

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

Wszyscy wspólnie odmawiają: Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Wieczne odpoczywanie...

Następuje dzielenie się opłatkiem i wspólna wieczerza wigilijna.

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Po zakończeniu kolacji głowa rodziny mówi:

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Amen.

fot. Modlitwa przed wieczerzą wigilijną/ Adobe Stock, teressa

Modlitwę i cały religijny rytuał przed Wigilią można skrócić. Na absolutne minimum proponujemy:

Zapalenie świecy , gdy wszyscy zgromadzą się przy stole.

, gdy wszyscy zgromadzą się przy stole. Wspólne uczynienie znaku krzyża świętego .

. Odczytanie krótszego fragmentu Ewangelii : „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.

: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. Głowa rodziny może powiedzieć: Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę i daj nam nadzieję, że jeszcze spotkamy naszych ukochanych bliskich, których zabrakło na tej wieczerzy, a których w tej godzinie wspominamy.

Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę i daj nam nadzieję, że jeszcze spotkamy naszych ukochanych bliskich, których zabrakło na tej wieczerzy, a których w tej godzinie wspominamy. Można wspólnie odmówić: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Teraz może nastąpić dzielenie się opłatkiem i rozpoczęcie wieczerzy.

W wielu domach odchodzi się od przyjętej tradycji i odczytywanie fragmentu Biblii powierza się dzieciom i nie ma w tym nic złego. Ewangelię może przeczytać dziewczynka lub chłopiec, dla którego może to być niezapomniane i uroczyste wydarzenie.

Zgodnie ze zwyczajem, po odczytaniu fragmentu Ewangelii, modlitwę powinna prowadzić głowa rodziny lub najstarsza osoba w domu. Najczęściej jest to męski członek rodziny – ojciec lub dziadek, ale równie dobrze może to być najstarsza kobieta w rodzinie lub gospodyni domu, w którym odbywa się wieczerza.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 1.12.2020 r.

