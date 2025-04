Miłe życzenia imieninowe dla każdego. 28 zabawnych i wzruszających propozycji

Miłe życzenia imieninowe potrafią wnieść promyk słońca do życia solenizanta. To one sprawiają, że ten szczególny dzień staje się jeszcze bardziej wyjątkowy. Warto zadbać, by życzenia wyrażały nasze uczucia i były dostosowane do charakteru osoby, której je składamy. Te propozycje z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdego solenizanta.