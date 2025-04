Spis treści:

Rozpocznij dzień od poetyckich słów i z pozytywną energią. Wierszyki pełne ciepła i kreatywności nie tylko zaskoczą bliską osobę, ale również umilą poranek. Jeśli pragniesz wysłać krótką rymowankę, ale brakuje ci weny, skorzystaj z naszych gotowych propozycji. Więcej inspiracji znajdziesz w: „Życz bliskim miłego dnia razem z nami miłą rymowanką”.

***

Słońce wstaje, dzień się budzi,

ptaszki śpiewają, czas do ludzi!

Wstawaj więc z uśmiechem na twarzy,

niech się spełni to, o czym Twoja główka marzy.

***

Gdy poranek przed Tobą staje,

nowe możliwości Ci zapodaje.

Z optymizmem ruszaj w drogę,

a ja Ci we wszystkim pomogę!

***

Jak to mówią: „życie jest piękne”

barwne i w emocje potężne.

Niech otaczają Cię pozytywne wibracje,

a poranek niesie inspiracje.

To czas na spełnienie kolejnego pragnienia,

życzę radości i natchnienia!

***

Poranek słońcem malowany,

śpiewem ptaków powitany,

życzy Ci dobrego dnia

i cudownych chwil spełnienia!

Rozpoczęcie poranka z uśmiechem to klucz do dobrego samopoczucia na cały dzień, dlatego warto w powitaniu zawrzeć lekkie, śmieszne słowa. Zabawne teksty poprawiają nastrój i gwarantują beztroską atmosferę. Oto kategoria dla zwolenników dobrego humoru.

***

Dzień dobry! Niech Twój kawowy radar szybko doprowadzi Cię do najbliższego źródła kofeiny.

***

Poranne słoneczko bije do okien, a ja biję się z myślami, jak zabawnie mogę życzyć Ci dobrego dnia. Może: „Hakuna matata - jak cudownie to brzmi...”.

***

Dzień dobry! Czy wiesz, że poranne ziewanie to tylko cichy krzyk o kawę?

***

Niech ten dzień będzie tak zabawny, jak Twoja próba unikania porannych ćwiczeń. Radosnych chwil!

***

Otwórz oczy, przywitaj dzień i pamiętaj: dobry humor to najlepszy makijaż, w którym prezentujesz się fantastycznie, nawet o poranku.

Poranne chwile są magiczne, kiedy zaczynamy je od słów, które inspirują i przynoszą ukojenie. Cudowne zwroty na dobry dzień łączą uczucia, prawdziwe emocje, wszystko to, co najpiękniejsze. Do gotowych tekstów możesz dołączyć optymistyczny cytat na dzień dobry.

***

Dzień dobry, niech każdy promień słońca niesie Ci radość i energię na cały dzień. Bądź szczęśliwa!

***

Niech ten poranek będzie początkiem czegoś pięknego w Twoim życiu. Przesyłam moc pozytywnej energii.

***

Otwórz oczy i przywitaj nowy dzień pełen możliwości i nadziei. To Twój czas, wykorzystaj go jak najlepiej.

***

Dzień dobry! Niech dzisiejszy dzień będzie pełen miłości, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Zasługujesz na piękny poranek.

***

Niech poranne światło rozwieje wszelkie cienie wątpliwości i przybliża do spełnienia marzeń. Dzień dobry!



Niebanalne i miłe słowa na dobry dzień? Prześlij bliskiej osobie oryginalny tekst z okazji nowego, cudownego dnia. Kreatywne zdania na dłużej zapadają w pamięci. Przeczytaj: „Miłego dnia - jak napisać to inaczej?” lub wykorzystaj poniższe propozycje, aby wywołać uśmiech w nieszablonowy sposób.

***

Dzień dobry! Niech Twoja kawa będzie supermocna, a wyzwania dzisiejszego dnia łatwe do pokonania.

***

Niech ten dzień rozkwita kolorami i możliwościami, tak jak kwiaty w porannym słońcu. Cudownych momentów.

***

Otwórz się na dzisiejszy dzień jak na nową stronę ulubionej książki. Wtedy będzie pełen pozytywnych niespodzianek.

***

Dzień dobry! Niech Twój dzisiejszy dzień będzie tak wyjątkowy, jak niepowtarzalny jest każdy wschód słońca.

***

Niech poranny wiatr przyniesie Ci świeżość i nowe pomysły do realizacji marzeń. Kreatywności na każdym kroku.

Poranne powitania mogą być nie tylko miłe, ale również przepełnione mądrymi, inspirującymi i motywującymi słowami. Oto kategoria, która zapewni nie tylko pozytywne wibracje, ale również skłoni do refleksji. Mądre słowa na dobry dzień mają moc umacniania i podnoszenia na duchu.

***

Dzień dobry, nie zapomnij, że każdy nowy dzień to kolejna szansa, aby zmienić to, co nie daje Ci spokoju.

***

Poranek to początek nowych możliwości. Niech ten dzień będzie pełen mądrych decyzji i szczęśliwych momentów.

***

Zacznij dzień od pozytywnych myśli, a zobaczysz, jak rzeczywistość zmienia się na lepsze. Dobrego dnia!

***

Każdy nowy dzień to dar. Pomyśl, jak wykorzystać go najlepiej. Nie patrz na innych, zawalcz o siebie.

***

Dzień dobry! Pamiętaj, że sukces to suma małych starań, powtarzanych systematycznie. Niech ten dzień będzie kolejnym krokiem do Twojego sukcesu.

W erze smartfonów, warto przesłać miłe słowa na dzień dobry, wykorzystując błyskawiczne wiadomości SMS. Krótki tekst pełen serdeczności i ciepła, jest jak promień słońca przebijający się przez poranne chmury. Jeśli pragniesz wysłać wiadomość do swojej drugiej połówki, poznaj propozycje romantycznych SMS–ów na dzień dobry.

***

Dzień dobry! Mam nadzieję, że Twój dzień będzie tak piękny i promienny jak Twój uśmiech.

Cześć! Właśnie pomyślałem/pomyślałam o Tobie i chciałem/chciałam życzyć Ci cudownego dnia. 3,2,1… ładuję pozytywną energią.

Czas wstać i świecić jak słońce. Czekają Cię same dobre rzeczy!

Niech ten poranek napełni Cię radością i pozytywną energią potrzebną do spełnienia wszystkich dzisiejszych planów.

Dzień dobry i pamiętaj, że możesz wszystko. Szybka kawka i do dzieła! Dobrego dnia.

Cześć, słoneczko! Życzę Ci dnia pełnego miłości, śmiechu i radości. Uściski.

Dzień dobry! Miej dziś oczy szeroko otwarte – na szczęście, uśmiechy i niespodzianki, które dla Ciebie przygotowałem/przygotowałam.

Rozpocznij dzień od wielkiego uśmiechu! Pamiętaj, że każdy poranek to nowa szansa na to, aby być jeszcze bardziej szczęśliwym.

Witaj w nowym dniu! Niech każda chwila będzie lepsza od poprzedniej. Cudownego poranka.

