Składniki:

Ciasto:

1 szklanka mąki (najlepiej krupczatki),

1/2 kostki masła o temperaturze pokojowej,

1 żółtko,

2 łyżki Cukru Pudru marki Srebrna Łyżeczka,

ewentualnie odrobina wody.

Masa:

3 całe jajka,

2 żółtka,

3/4 szklanki Cukru Pudru marki Srebrna Łyżeczka,

1/2 szklanki śmietany,

1/2 szklanki soku z cytryny,

2 łyżki utartej skórki cytryny,

2 cytryny,

2/3 szklanki Cukru Białego marki Srebrna Łyżeczka.

Sposób przyrządzania:

Ciasto: składniki na ciasto połączyć ze sobą i zagnieść ciasto. Uformować kulę, owinąć w folię aluminiową, włożyć na 20-30 minut do lodówki. Wyjąc ciasto z lodówki. Wyłożyć dno i wylepić brzegi wysmarowanej uprzednio masłem kwadratowej formy. Warstwa powinna być cienka ok. około 5 mm. Spód ciasta upiec w rozgrzanym do temperatury 180-2000C piekarniku przez około 15 minut. Gdy ciasto nabierze złocistej barwy, wyjąć i ostudzić.

Masa cytrynowa: jajka i żółtka ubić z Cukrem Pudrem marki Srebrna Łyżeczka, dodać ½ szkl. śmietany, sok i skórkę z cytryny, wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Masę wylać na upieczony i wystudzony spód. Całość upiec, aż masa się zetnie przez ok. 40 minut w temperaturze 150 st. C. Ciasto wyjąć z formy jak ostygnie.

Cytryny dokładnie umyć, skórkę pokroić w cieniutkie paseczki lub ozdobne kształty. Cukier Puder marki Srebrna Łyżeczka i 1/2-2/3 szklanki wody zagotować na wolnym ogniu. Gdy się cukier rozpuści, włożyć paseczki cytryny i gotować około 40 minut. Cytryny wykładamy na mazurek bezpośrednio przed podaniem.

Autor: Srebrna Łyżeczka