Majówka i grillowanie to ulubiony wiosenno-letni sport Polaków. Czy słońce, czy deszcz, grillować w majówkę trzeba! To idealny materiał na ciekawe rodzinne historie i wspomnienia, a także na... memy. Majówka to skarbnica śmiesznych refleksji i wniosków. Memy dotyczą najczęściej niesprzyjającej pogody, braku funduszy na wyjazdy, a także nauki do egzaminów - w końcu tuż po majówce licealiści podchodzą do matury!

Spis treści:

Majówkowe memy nawiązują przede wszystkim do pogody, która bardzo częste jest w tym okresie deszczowa, a także do typowych zachowań rodziców, wujków czy sąsiadów podczas wspólnego grillowania. Popularne są także memy o problemach z rozpaleniem grilla oraz o polowaniu na promocje na kiełbasy, karkówkę oraz napoje wyskokowe.

Oto kilka ciekawych memów na majówkę:

Majówka to również czas wyjazdów - najczęściej wybieramy kierunki nadmorskie, mazurskie czy górskie, czasem także decydujemy się na szybki city break za granicą. Sprzyjają temu przeróżne promocje na bilety. Niemniej jednak wyjazdy często są świetnym materiałem na majówkowe memy, podobnie jak sytuacja, kiedy w tym okresie musimy zostać w pracy i możemy pozwolić sobie jedynie na szybkiego grilla majówkowego po południu lub w weekend.

Oto kilka memów związanych z majówką na wyjeździe i w pracy:

Czasem w majówkę zostajemy w domu - z wyboru lub przymusu. Na tę okazję internet też ma sporo ciekawych memów. Jeśli celowo spędzasz majówkę w domu, na pewno docenisz wolny czas i możliwość odpoczynku - memy dotyczą wtedy zwykle spania do późnych godzin i oglądania naraz całego sezonu serialu.

Jeśli musisz zostać w domu, memy dotyczą obowiązków, które na Ciebie czekają oraz obserwowania, jak inni świetnie się bawią.

Oto kilka majówkowych memów domowych:

Co roku majówka dla maturzystów oznacza ostatni moment przed egzaminem dojrzałości. Nic więc dziwnego, że w sieci pełno jest memów, które pokazują grillujących, szczęśliwych ludzi oraz uczących się w tym czasie maturzystów.

Oto garść memów o majówce tuż przed maturą:

