Mądre życzenia urodzinowe dla przyjaciółki możesz wpisać do kartki urodzinowej DIY, albo wysłać SMS-em lub na Messengerze. Jeśli jako prezent przygotowujesz książkę, nasze życzenia możesz też wpisać jako dedykację. Mądre życzenia urodzinowe na pewno wzruszą przyjaciółkę i pokażą jej, że naprawdę chcesz dla niej tego, co najlepsze.

Reklama

Spis treści:

Kto powiedział, że mądre życzenia urodzinowe nie mogą być rymowane? Te urodzinowe wierszyki dla przyjaciółki sprawdzą się idealnie. Rymy nadają im wesołego wydźwięku, ale w istocie to naprawdę mądre i głębokie życzenia z przekazem. Jeśli chcesz naprawdę zaimponować przyjaciółce, możesz nauczyć się życzeń na pamięć i wyrecytować je w dniu jej urodzin na żywo lub przez telefon. Wybierz do tego jeden z 8 wierszyków:

***

Gdy moja przyjaciółka obchodzi urodziny,

przyjmuje życzenia od przyjaciół i rodziny.

Ja też dołączam swoje życzenia,

życzę Ci szczęścia i powodzenia!

***

Urodziny przyjaciółki to sprawa wyjątkowa,

to przecież jest osoba nietypowa.

Nietypowa, bo najlepsza na całym świecie,

wspanialszej od niej na pewno nie znajdziecie.

Kochana Moja, żyj sto lat w radości,

niech Ci nie brakuje nigdy miłości.

***

Moja Przyjaciółka dziś urodziny świętuje,

więc cały świat jej szczerze winszuje.

Ja też dokładam szczere życzenia,

niech się Twoja radość nigdy nie zmienia.

Niech zawsze wszechświat cały Ci sprzyja,

niech każdy dzień jak najpiękniej mija.

***

Przyjaciółka moja jest najwspanialsza w świecie,

ja Wam to powiem, jeśli nie wiecie,

dzisiaj ją tulę, ściskam za szyję,

niech w zdrowiu i szczęściu przez sto lat żyje!

***

Twoja przyjaźń to dla mnie dar najcenniejszy,

Twoja przyjaźń to skarb mój największy.

Twoje urodziny to dla mnie święto wspaniałe,

więc przesyłam szybko życzenia doskonałe:

bądź zawsze zdrowa, zawsze radosna,

niech w Twoim sercu na stałe gości wiosna.

Niech Ci się wszystko świetnie układa,

niech los same dobre okoliczności składa.

***

Gdy przyjaciółka urodziny ma,

wielki bukiet życzeń każdy jej da.

Ja też przynoszę najszczersze życzenia:

wytrwałości, cierpliwości i marzeń spełnienia.

Niech każdy dzień się lepszy staje,

niech Moja Kochana co chce, to dostaje.

***

Kochana Przyjaciółko, niech w Twoim życiu nie brakuje radości,

codziennie doznawaj ludzkiej życzliwości,

niech Twoje otoczenie docenia Twe starania,

zawsze stawiaj na nowe wyzwania.

***

Kochana Przyjaciółko, świętuj dziś do nocy,

ściskam Cię tak mocno, jak tylko w mej mocy.

Bądź zawsze szczęśliwa, kochaj jak szalona,

każdego dnia ze swojego życia bądź zadowolona.

Niech się też Twoja kariera rozwija,

niech każdego dnia los Ci sprzyja.

Mądre życzenia urodzinowe dla przyjaciółki bez rymów mogą uwzględniać ważne dla przyjaciółki wartości: rodzinę, miłość i wiarę. Zamiast życzyć przyjaciółce po prostu „wszystkiego najlepszego”, postaw na bardziej rozbudowane życzenia, które pokażą jej, że dobrze ją znasz i wiesz, że ceni mądre słowa. Możesz też wpleść w życzenia mądre cytaty o życiu, lub szczególnie tu pasujące: cytaty o przyjaźni. Wykorzystaj jedną z naszych 3 propozycji jako inspirację:

***

Dla Najlepszej Przyjaciółki Świata: niech Twoja wytrwałość prowadzi Cię ku szczytom. Niech Twoje zadowolenie z własnych sukcesów, będzie każdego dnia coraz większe. Niech Twoja otwartość na świat i wielkie serce dla innych, zostanie nagrodzone.

***

Nasza przyjaźń jest dla mnie jak najcenniejszy skarb. Chcę, żebyś pamiętała o tym nie tylko w dniu swoich urodzin. Niech Twoje życie będzie usłane różami - codziennie sięgaj gwiazd. Pielęgnuj swoją radość życia, a niech Twoja dusza pozostanie pięknym klejnotem.

***

Przyjaciółko! Bądź dla bliskich perełką! Niech każdy dzień będzie dla Ciebie pełen radości. Rozwijaj się, kochaj, żyj, tańcz, śmiej się, baw! Czuj się zawsze szczęśliwa!

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 17.08.2022.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia urodzinowe dla męża

Życzenia urodzinowe dla syna