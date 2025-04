W dobie krążących po Messengerze wierszyków z życzeniami, migających GIF-ów i brokatowych grafik, wiele z nas chciałoby składać świąteczne życzenia w zupełnie inny sposób. Złóż razem z nami piękne, literackie życzenia na Boże Narodzenie, inspirowane słowami poetów, tekstami kolęd i Pisma Świętego.

Literackie życzenia na Boże Narodzenie będą miłym gestem przy wigilijnym stole. Święta to czas życzliwości oraz spokoju, więc pozwól się sobie wyciszyć i podzielić się z bliskimi poetyckimi życzeniami bożonarodzeniowymi:

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”

C. K. Norwid

„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok – Dobrym Czasem.”

Konstanty Ildefons Gałczyński

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,

w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplatało,

węzły, konflikty, powikłania.”

ks. Jan Twardowski

„Podzielić się opłatkiem,

powiedz mi, co to znaczy?

To dobrze życzyć innym

I wszystko im przebaczyć.”

Mieczysława Buczkówna

„Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem.

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych,

ale i za te, które w innych budzi.”

ks. kard. Stefan Wyszyński

„Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością.

Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba.

Nadzieja przychodzi do człowieka

wraz z drugim człowiekiem.”

Dante Alighieri

Hej kolęda! Nie ma piękniejszych słów na opisanie świąt jak te z polskich kolęd. Nie dość, że dla kogoś z twojej rodziny może mieć wartość sentymentalną, to później możecie w rodzinnym gronie śpiewać te piękne piosenki. W ty, wypadku koniecznie zachęcamy cię, do zapoznania się z najpiękniejszymi polskimi kolędami na święta Bożego Narodzenia!

„Chrystus się rodzi

Nas oswobodzi

Anieli grają

Króle witają

Pasterze śpiewają

Bydlęta klękają

Cuda, cuda ogłaszają.”

(fragment kolędy Dzisiaj w Betlejem)

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pośpieszajcie,

Przywitać Pana.”

(fragment kolędy Wśród nocnej ciszy)

„Chwała bądź Bogu w wysokości,

a ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,

dusz ludzkich Odkupiciel,

na ziemi, na ziemi, na ziemi.”

(fragment kolędy Tryumfy Króla Niebieskiego)

Cytaty na Boże Narodzenie z Biblii z pewnością będą miały duże znaczenie dla osób starszych. Uszanujmy więc tę tradycję, by podzielić się z nimi owymi cytatami bożonarodzeniowymi.

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-1 l

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.

Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 15-16

Ah te święta! Czas magiczny. Te najpiękniejsze cytaty, które zebrałyśmy, niech umilą ci te magiczne chwile!

„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie te święta to także miły czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia.”

Charles Dickens – „Opowieść wigilijna”

„I pomyśl, jakie to dziwne,

że Bóg miał lata dziecinne,

matkę, osiołka, Betlejem.”

Jan Twardowski

„Święta to nie stół i ozdoby,

a ludzie z ich uśmiechami

i ciepłymi spojrzeniami.

Ludzie są w święta najważniejsi.”

Sylwia Trojanowska, Wigilijna przystań

„Boże Narodzenie jest konieczne.

Potrzebujemy co najmniej

jednego dnia w roku,

aby przypomniał nam,

że świat nie kręci się tylko wokół nas.”

Eric Sevareid

„Matka uczyła ją,

że święta są ważne

i nie można ich lekceważyć.

Trzeba je obchodzić z tymi,

których kochasz, bez względu,

czy masz ochotę, czy nie.

Bo nigdy nie wiadomo,

kiedy pozostaną Ci tylko wspomnienia.”

Luanne Rice, Sklep „Pod dziewiątą chmurką”

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 25.11.2021 przez Weronikę Kwaśniak.

