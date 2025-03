14 października to co roku Święto Edukacji Narodowej. Zwyczajowo obchodzi się wtedy Dzień Nauczyciela, który jest honorowany specjalnymi akademiami i drobnymi upominkami dla nauczycieli i wychowawców. Do symbolicznego prezentu i życzeń, warto dołączyć laurkę na Dzień Nauczyciela.

Reklama

Spis treści:

Laurka na Dzień Nauczyciela może być wykonana z wielu różnych materiałów. Najpopularniejszym wyborem jest kolorowy papier, który można łączyć z tekturą, filcem czy ozdobnym papierem do scrapbookingu. Świetnie sprawdzą się także materiały z recyklingu, np. kawałki gazet, opakowania po kosmetykach czy nawet stare, zniszczone książki.

Aby laurka zyskała osobisty akcent, warto dodać ręcznie wykonane rysunki czy grafiki lub wydrukowane zdjęcia. Doskonale sprawdzi się także kaligrafia lub napisy wykonane ozdobnymi pisakami czy markerami. Jeśli chcesz puścić wodze fantazji, wykorzystaj technikę kolażu, gdzie z różnych kawałków papieru tworzy się unikatowe kompozycje.

Możesz również zastosować technikę quillingu, która polega na formowaniu cienkich pasków papieru w trójwymiarowe kształty, co daje często spektakularne efekty przy minimalnych kosztach. Piękne laurki przygotujesz też farbami akwarelowymi lub akrylowymi oraz udekorujesz przy użyciu drobnego brokatu, cekinów i wstążek.

Tak naprawdę ogranicza cię tylko wyobraźnia. Możesz również sięgnąć po strukturalne, drapowane kawałki papieru, wyszywanki czy trójwymiarowe zdjęcia przyklejone na okładce laurki.

Guziki to cudowny materiał do wykonania kreatywnych laurek dla nauczyciela. Z łatwością zrobisz z nich głowy, a pozostałe elementy z wyciętych kawałków papieru. Tak przygotowany nauczyciel i uczeń świetnie sprawdzi się jako okładka laurki.

Z papierowych pasków uformujesz bukiet, rolując je na okładce. W ten sposób uczeń-ludzik wręczy nauczycielowi-ludzikowi piękne kwiaty w podzięce za trud wkładany w codzienną edukację.

fot. Laurka na Dzień Nauczyciela z guzikami/Adobe Stock, 13smile

Symbol serca nie jest zarezerwowany wyłącznie dla kartek walentynkowych! W końcu sympatię można okazywać przez cały rok, również ulubionym nauczycielom. Laurka na Dzień Edukacji z wyciętym sercem wygląda bardzo sympatycznie.

Możesz je wykonać z kawałka papieru, zrobić wyklejankę z bibuły, suszonych kwiatów czy małych guziczków, a następnie ozdobić gotowe serduszko kolorowymi pisakami lub papierowymi dodatkami.

fot. Laurka na Dzień Nauczyciela z sercem/Adobe Stock, Natasha

Słoik z życzeniami to niezwykle osobisty prezent, który z pewnością ucieszy każdego nauczyciela. Wystarczy wypełnić słoik małymi karteczkami z dedykowanymi życzeniami, podziękowaniami i pozytywnymi myślami od uczniów.

Każda karteczka może zawierać wspomnienia, cytaty motywacyjne, miłe słowa lub złote myśli, które nauczyciel będzie mógł czytać przez cały rok. To piękny sposób, aby okazać wdzięczność i docenić pracę nauczyciela na co dzień.

Zamiast prawdziwego słoika możesz też wyciąć jego kształt i przykleić do laurki, a następnie wypisać na nim życzenia. Chociaż laurka ze zdjęcia pasuje raczej do nauczyciela języka angielskiego, możesz ją też oczywiście przygotować w wersji polskojęzycznej.

fot. Słoik z życzeniami na Dzień Nauczyciela/Adobe Stock, onlynuta

Laurka z kwiatami to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Można stworzyć ją z papierowych kwiatów, które będą pięknym dodatkiem do tradycyjnej kartki. Wykonując kwiaty z bibuły, kolorowego papieru lub filcu, uczniowie mogą dodać kreatywne akcenty, a także połączyć je z własnymi rysunkami lub napisami. Możesz je przekazać osobno lub przykleić do laurki.

Taka kartka na Dzień Nauczyciela nie tylko wygląda efektownie, ale także odzwierciedla wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie prezentu. Po raz kolejny proponujemy przygotowanie wariantu wyklejanego - nie jest zbyt czasochłonny, a za to bardzo efektowny.

fot. Laurka na Dzień Nauczyciela z kwiatami, onlynuta

Laurka z makaronu to oryginalny pomysł na Dzień Edukacji, który zaskoczy niejednego nauczyciela. Używając różnych kształtów makaronu, można stworzyć ciekawe kompozycje na kartce. Kawałki makaronu przytwierdź do laurki, aby stworzyć trójwymiarowy efekt.

Wykorzystaj kolorowy makaron lub po prostu pomaluj ten zwykły farbami - gdy wyschnie, śmiało możesz go przyklejać klejem lub za pomocą malutkich kawałków taśmy dwustronnej lub gumy typu patafix.

Taka praca nie tylko rozwija zdolności manualne, ale również jest świetnym sposobem na spędzenie czasu z rówieśnikami.

fot. Laurka na Dzień Nauczyciela z makaronem/Adobe Stock, AngelinaZinovieva

Do przygotowania przestrzennych elementów na laurce na Dzień Nauczyciela, nie musisz wcale wykorzystywać wyłącznie zwykłego papieru kolorowego. Bardzo dobrze sprawdzi się też bibuła, którą można przygotować trójwymiarowe ozdoby - np. z ugniecionych, drobnych kuleczek, przymocować pączki na gałązce rośliny.

Dodatkowo możesz dodać odręczne napisy lub rysunki, aby nadać pracy osobisty charakter. Tak przygotowana laurka będzie minimalistyczna, a jednocześnie niezwykle elegancka i kreatywna.

fot. Laurka na Dzień Nauczyciela z bibułą/Adobe Stock, detry26

Spersonalizowana laurka to doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności. Skorzystaj z ulubionych kolorów nauczyciela i tematyki, która mu odpowiada. Uczniowie mogą dodać zdjęcia klasy, rysunki lub cytaty, które mają dla nich szczególne znaczenie. A może nauczyciel ma swój ulubiony serial albo książkę? Wówczas przygotuj grafikę z tym motywem, a także wykorzystaj cytaty z nich.

Warto również dołączyć własnoręcznie napisane życzenia, co uczyni laurkę jeszcze bardziej wyjątkową. Taka indywidualizacja sprawi, że prezent stanie się nie tylko ładną kartką, ale również niezapomnianą pamiątką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.10.2022.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia na Dzień Nauczyciela od przedszkolaków

Mądre życzenia na Dzień Nauczyciela

Cytaty na Dzień Nauczyciela