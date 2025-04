Co roku w sklepach pojawiają się kartki z życzeniami z okazji 8 marca. Warto wykonać samodzielnie laurkę na Dzień Kobiet w wesołych kolorach, ciekawym kształcie lub oryginalnym wzorze.

Reklama

Jeśli planujesz wykonanie laurki na Dzień Kobiet zastanów się, czy ma być to symboliczny kwiat wykonany z papieru czy kartka z życzeniami na Dzień Kobiet napisanymi odręcznie. Możesz też zawrzeć dedykację (w zależności od tego, dla kogo wykonujesz kartkę) - możesz napisać po prostu „Kochanej Przyjaciółce” czy "„Najlepszej Babci”. Wychodzimy z założenia, że Dzień Kobiet to nie jest okazja do obdarowywania kobiet wyłącznie przez mężczyzn, ale także siebie same lub bliskie sercu kobiety.

Spis treści:

Przyjęło się, że na Dzień Kobiet wręcza się kwiaty lub drobne upominki - naszym zdaniem warto stworzyć papierowy zamiennik kwiatka, który posłuży też jako kartka z życzeniami (można napisać je na odwrocie lub na każdym płatku). Do wykonania laurki na Dzień Kobiet w kształcie kwiatka wystarczy papier kolorowy, patyczek o długości ok. 15 cm (lub wykałaczka), nożyczki i klej.

Pamiętaj, by kolorowe płatki wyciąć starannie, a środek może wyróżniać się brokatowym wykończeniem. Nie zapomnij o owinięciu patyczka zielonym papierem i doklejeniu listków.

fot. Laurka na Dzień Kobiet/Adobe Stock, inna717

Pomysłów na wykorzystanie rolki po papierze toaletowym jest niezliczona ilość. Mogą też sprawdzić się jako wesołe osłonki dla np. tulipanów. To urocza laurka na Dzień Kobiet od dziecka np. dla mamy lub babci. Rolkom od papieru można dokleić oczy, warto je obkleić papierem czy bibułą.

fot. Pomysłowa laurka na Dzień Kobiet/Pinterest

Możesz także postawić na kreatywną, zabawną grafikę. Tak przygotowana kartka nie tylko będzie uroczym prezentem, ale sprawi także mnóstwo radości. Pamiętaj tylko, aby dopasować grafikę do poczucia humoru osoby obdarowanej, a czasem także do wieku lub stopnia waszej relacji.

To jeden z naszych ulubionych pomysłów na laurkę na Dzień Kobiet. Kartkę na 8 marca uczynisz bardziej wesołą i wiosenną, jeśli dobierzesz pastelowe, eleganckie kolory. Wytnij duże, średnie i małe kwiaty w kolorach z podobnej palety barw. Jeśli mają to być delikatne odcienie, zadbaj o to aby ładnie ze sobą kontrastowały.

Warto też zaopatrzyć się w sztuczne drobne kwiaty, które często można dostać w pasmanterii. Przykleisz je nawet na zwykły klej w płynie do papieru czy tektury. Uzyskasz wówczas laurkę na Dzień Kobiet w trójwymiarze!

fot. Pastelowa laurka na Dzień Kobiet/Adobe Stock, Goncharuk film

Jeśli masz wprawę w zabawie z papierem, proponujemy wykonanie laurki na Dzień Kobiet, która polega na umiejętnym złożeniu papieru w kształt kwiatu. Taka kartka wygląda atrakcyjnie w połączeniu z innymi fakturami (wzorzystym tłem, koronkowym papierem).

Tulipana z papieru wykonasz najprościej, rysując na papierze 3 serca o ostro zakończonych wybrzuszeniach. Zegnij je według osi, a potem sklej ze sobą i 2 skrajne płatki przyklej do bazy laurki - kartki. Jeśli poradzisz sobie z tym zadaniem, wykonanie listków pójdzie ci jak z płatka!

Taką laurkę przygotujesz także z pomocą filcu - będzie to wyglądać jeszcze bardziej efektownie, co przy użyciu kolorowego papieru. Filcowe elementy z łatwością przykleisz do kartki.

fot. Laurka tulipan na Dzień Kobiet/Pinterest

Do wykonania tej laurki na Dzień Kobiet, potrzebny jest papier kolorowy dobrej jakości, o dość sztywnej gramaturze, do którego przykleisz trójkątny szary papier imitujący ten z kwiaciarni oraz kolorowe kwiaty. Możesz wyciąć z papieru tulipany, róże czy goździki i stworzyć oryginalną kompozycję z papieru niewielkim nakładem czasu. To nie tylko piękny prezent na Dzień Kobiet, ale także urocza laurka na Dzień Mamy.

fot. Laurki na Dzień Kobiet: bukiet kwiatów/Pinterest

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.02.2021.

Reklama

Czytaj także: Co wiesz o historii Dnia Kobiet?5 pomysłów na prace plastyczne z okazji Dnia KobietRomantyczne laurki na walentynki