Książka to prezent idealny na każdą okazję - tak, tak, powtarzamy to do znudzenia. Nie da się jednak ukryć, że książki na Dzień Matki są zawsze dobrym wyborem prezentowym. Pomyśl sama, co najbardziej ucieszyłoby twoją mamę. Czy jakaś gorąca nowość wydawnicza? A może coś z dobrze znanej klasyki literatury w pięknym wydaniu? Namiętny romans w stylu harlequina? A może jednak trzymający w napięciu thriller? Niezależnie od tego, jak brzmi twoja odpowiedź, my w naszym przeglądzie zebrałyśmy propozycje z każdej z tych kategorii. Do książki na Dzień Matki dołącz oczywiście także wzruszające życzenia dla mamy.

Reklama

Książki na Dzień Matki... dla dzieci

Chociaż tytuł tej kategorii z pozoru brzmi dość dziwnie, dedykowana jest ona głównie mamom młodszych dzieci. To wzruszające tytuły, które traktują o miłości matczynej, a także zapewniają o tym, że mama zawsze będzie obok. Nie ma lepszego prezentu dla mamy przedszkolaka, niż zalanie się łzami podczas wspólnej lektury na temat tego, jak ważna jest relacja z matką ;-)

Kryminały i thrillery na Dzień Mamy

Po pierwsze proponujemy sięgnąć po królowe klasycznych kryminałów - Agathę Christie albo Joannę Chmielewską. Ten typ twórczości odpowiada wielu osobom, tym bardziej że dzieła obu pisarek okraszone są również porcją dobrego humoru.

Dla koneserek kryminalnych historii odpowiednie będą pozycje Karin Slaughter, a także Tess Gerritsen, Edgara Wallace'a. Z gorących nowości polecamy np. „Okrutną siostrę” Karen Dionne.

Klasyka literatury

A może coś z dobrze znanej klasyki, którą warto odkryć na nowo? „Mistrz i Małgorzata”, „Lolita” lub „Quo Vadis” to tylko niektóre tytuły, do których wiele mam chętnie by wróciło (a może nawet dopiero poznało). „Anna Karenina”, „Dama Kameliowa”, „Wielki Gatsby”, a może coś z obszernej listy Jane Austen? Warto sięgnąć też po polskie autorki, np. powieści Gabrieli Zapolskiej czy Elizy Orzeszkowej.

Literatura psychologiczna na Dzień Mamy

Chociaż niektórzy obśmiewają popularność wszelkich psychologicznych, coachingowych i para-psychologicznych publikacji, nie da się ukryć że wiele z nich jest naprawdę wartościowych. „Czuła przewodniczka” to jedna z nich. „Potęga podświadomości”, „Droga do siebie”, „Nie wszyscy muszą cię lubić” i „Dary niedoskonałości” to kolejne godne polecenia pozycje z tej kategorii książek na Dzień Matki.

Reklama

Czytaj także:

Laurka dla mamy

Życzenia na Dzień Mamy od córki