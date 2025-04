Powtarzamy do znudzenia, że książka to zawsze dobry pomysł na prezent - niezależnie od okazji czy od wieku obdarowanego. Będzie to więc świetny wybór, jeśli szukasz mądrego prezentu na komunię. Gdy planujesz ofiarować dziecku pieniądze, książka na komunię stanie się miłym dodatkiem i pamiątką po latach - szczególnie gdy wpiszesz do niej dedykację. Zerknij na nasze propozycje i przekonaj się, jakie książki na komunię świetnie się sprawdzą.

Religijne książki na komunię

Pierwsza Komunia Święta to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu dziecka. Warto więc zadbać nie tylko o jego materialną otoczkę, ale również o duchowy wymiar. Książki na komunię związane z tematyką wiary są chyba najbardziej oczywistym wyborem. Sięgnij po pięknie ilustrowane wydania Pisma Świętego dla dzieci, upewnij się jednak najpierw czy dziecko nie dostało już własnej Biblii np. z okazji chrztu.

Inne pomysły z tej kategorii to: „Opowieści o świętych. Inspirujące przygody pełne łaski i odwagi”, „Bóg w moim domu”, „Co się w niebie święci”, a także książki autorstwa księdza Jana Twardowskiego.

Książki na komunię o przyrodzie

Wiele dzieci fascynuje się przyrodniczymi ciekawostkami i nowinkami ze świata roślin i zwierząt. Tak naprawdę większość książek w tym temacie będzie też atrakcją dla dorosłych, którzy dowiedzą się dzięki nim różnych interesujących faktów. W tej kategorii tematycznej książek na komunię, polecamy szczególnie pięknie ilustrowane pozycje: „Plotki o zwierzętach”, „Bałtyk” oraz „Wisła” (premiera 18 maja) - wszystkie ukazały się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. Świetnie sprawdzi się również „Wielka księga kwiatów” (wyd. Wilga).

Kultowe pozycje klasyki literatury dziecięcej

Inne popularne książki na komunię to sztandarowe klasyki literatury: „Tajemniczy ogród”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Małe kobietki”, a także pięknie wydane serie przygód Harry'ego Pottera lub „Opowieści z Narnii".

