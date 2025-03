Spotkania świąteczne w firmie są okazją do zacieśnienia więzi pomiędzy współpracownikami i stworzenia przyjaznej atmosfery. To także czas na to, aby podziękować za ich wysiłek i docenić starania. Niezależnie od formy, w jakiej przekażesz te krótkie życzenia świąteczne dla pracowników – osobiście, na kartce, e-mailu czy w wiadomości SMS – na pewno sprawią, że każdy poczuje się wyjątkowy.

Jeśli zależy ci na tym, aby w tym wyjątkowym dniu nieco rozluźnić atmosferę i wprowadzić wszystkich w wesoły i swobodny klimat, skorzystaj ze śmiesznych wierszyków, które nawiązują do sytuacji, które czasem przytrafiają się w biurze.

***

Z okazji świąt życzę Ci:

tyle spokoju, ile kilogramów makowca na stole,

i tyle radości, ile lampek na choince.

Niech nowy rok przyniesie mniej stresu

i więcej czasu na rozwijanie swoich pasji.

***

Życzę Ci, aby podczas świąt

czas zatrzymał się tak,

jak Twój komputer w poniedziałkowy poranek.

Niech każdy dzień będzie jak weekend,

a każdy posiłek jak świąteczna uczta!

***

Niech te święta będą pełne rodzinnych chwil

i prezentów, których rozpakowanie

nie zakończy się instrukcją do samodzielnego montażu!

Wesołych i spokojnych świąt

i mniej niespodzianek technicznych w nowym roku!

***

Nie masz pomysłu, jak ubrać w słowa to, co chcesz przekazać kolegom i koleżankom z pracy? Postaw na propozycje najpiękniejszych życzeń świątecznych, przekazanych w formie krótkich, ale bardzo treściwych zdań.

***

Niech te święta przyniosą spokój

i radość, a każdy dzień nowego roku

niech przynosi nowe możliwości do rozwoju

i spełniania marzeń.

Wesołych Świąt!

***

Życzę Ci, by te święta były pełne ciepła,

miłości, spokoju, życzliwości i radości.

Niech noworoczne postanowienia

zamieniają się w piękne wspomnienia.

Wszystkiego najlepszego!

***

Niech magia świąt wypełni Twoje serce radością,

a każdy kolejny dzień nowego roku,

niech będzie pełen szczęścia i sukcesów.

Wesołych Świąt!

***

Firmowe spotkania przed świętami są okazją do tego, aby lepiej zapoznać się z osobami, z którymi pracujesz na co dzień. To dobry moment na to, aby dowiedzieć się więcej o ich zainteresowaniach i codziennym życiu. W tym dniu przekaż im życzenia wypełnione dobrą energią.

***

Oby te nadchodzące wielkimi krokami święta

były jak śnieżne płatki – piękne i niepowtarzalne.

Ciesz się każdą chwilą

i niech nowy rok przyniesie wiele kolorowych wspomnień.

***

Życzę Ci, by w te święta czas płynął wolniej,

a wszystko było tak jasne i klarowne

jak światełka na choince.

Niech każdy dzień nowego roku

będzie nową przygodą!

***

Niech te święta będą jak dobrze napisana książka

– pełne niespodzianek, ciepła i dobrych zakończeń.

Życzę Ci, by każdy nowy rozdział,

przynosił radość i inspirację.

***

W prostej i zwięzłej formie często może kryć się głęboki przekaz. Najważniejsze jest to, aby życzenia świąteczne dla pracowników wyrażały szczere i dobre intencje.

***

Życzę Ci, aby święta przypomniały,

jak ważne są drobne chwile szczęścia

i że każdy dzień jest szansą na nowy początek.

***

Niech te święta napełnią Twoje serce

spokojem, nadzieją i miłością,

a nowy rok przyniesie wiele okazji

do realizacji marzeń i planów.

***

Niech nadchodzące dni będą pełne ciepła

i wielu rodzinnych chwil,

a każdy poranek nowego roku

niech przynosi nadzieję i radość.

***

Podczas składania świątecznych życzeń firmowych możesz przemycić dawkę motywacji oraz pokazać, że doceniasz dotychczasowe zaangażowanie i kreatywne podejście do wyzwań, jakie pojawiają się podczas codziennej pracy. Życzenia mogą też przybrać formę podziękowania za współpracę i wyrażać nadzieję na dalsze pomyślnie tworzone projekty zawodowe.

***

Niech te święta przypomną,

jak ważny jesteś dla nas.

Dziękujemy za Twoją pracę i zaangażowanie.

Radosnych Świąt!

***

Życzę Ci, aby każdy dzień świąt,

przynosił spokój oraz radość,

i uświadamiał, jak wielkim wsparciem

jesteś dla całego zespołu.

***

Niech magia świąt przyniesie Ci:

ciepło, szczęście i spokój,

a każdy dzień nowego roku,

będzie wypełniony miłością i radością.

***

Z całego serca dziękuję za Twoją pracę

i nieustanne zaangażowanie.

Niech te święta będą pełne radości i spokoju.

***

Wesołych Świąt!

Twoja obecność i praca są dla nas niezastąpione.

Dziękujemy, że jesteś częścią naszego zespołu.

***

W wyjątkowym świątecznym czasie chcesz pokazać swoim współpracownikom, że o nich pamiętasz i doceniasz to, że są ważną częścią zespołu? Te krótkie propozycje na życzenia świąteczne możesz wysłać SMS-em lub napisać na kartce okolicznościowej.

Wesołych Świąt i radosnego nowego roku!

Niech w te święta towarzyszy Ci ciepło bliskich.

Ciesz się magią świąt i każdym nowym dniem 2024 roku!

Życzę Ci spokoju, radości i wielu chwil odpoczynku.

Niech nowy rok przyniesie spełnienie wszystkich marzeń.

Wesołych Świąt – pełnych miłości i radości!

Życzę Ci świąt przepełnionych uśmiechem i nadzieją.

Zdrowych i wesołych świąt oraz sukcesów w nowym roku!

Niech święta będą czasem radości i spokoju.

Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok!

