Pierwsza Komunia Święta to ważny dzień nie tylko w życiu dziecka, ale całej rodziny. Jeśli znalazłaś już mądry prezent na komunię, z pewnością przydadzą ci się również propozycje gotowych, krótkich życzeń komunijnych. Warto nawiązać tutaj do motywów związanych z wiarą oraz duchowością, ponieważ to kwestie religijne powinny w tym dniu wyjść na pierwszy plan.

Reklama

Krótkie życzenia komunijne rymowane

Dziś przyjęłaś/przyjąłeś do serca Jezusa,

od dziś jesteś przyjacielem Chrystusa,

z okazji Pierwszej Komunii przyjmij życzenia,

samej radości, wiary i marzeń spełnienia!

***

W dniu Pierwszej Komunii Świętej,

przyjmij moc wiary w chlebie zaklętej,

przyjmij do serca Nadzieję, Miłość i Wiarę,

z naszej modlitwy przyjmij ofiarę!

***

W Twoim sercu jest Bóg żywy,

przybył do Ciebie szczęśliwy,

tak i my się dziś cieszymy,

wspólnie z Tobą się modlimy!

***

W maleńkim białym chlebie,

przyszedł dziś Jezus do Ciebie.

Z tej okazji przyjmij życzenia,

niech Twoje szczęście świat opromienia!

***

Dziś jesteś blisko przy sercu Jezusa,

przyjęłaś/przyjąłeś pierwszy raz ciało Chrystusa.

W dniu wielkim Twojego święta,

zapewniamy o Tobie w modlitwach pamiętać.

***

Patrzymy na Ciebie dzisiaj szczęśliwi,

mamy tyle radości prawdziwej,

z okazji dnia Twojej Komunii uroczystej,

życzymy, by Twe serce zawsze było czyste!

Krótkie życzenia komunijne bez rymów

W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej, przyjmij nasze najserdeczniejsze życzenia. Każdego dnia rozwijaj swoją wiarę i nadal zbliżaj się do Pana Boga!

***

Dziś jesteś bardzo blisko serca Pana Jezusa. Dzielimy Twoją radość i życzymy Wiary, Nadziei i Miłości na każdy dzień.

***

W dniu Pierwszej Komunii Świętej zapewniamy o pamięci w modlitwie. Życzymy samych łask Bożych na każdy dzień.

***

Dzisiaj po raz pierwszy w pełni uczestniczyłeś/uczestniczyłaś we Mszy Świętej. Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy być częścią tej uroczystości!

***

W dniu Twojej Pierwszej Komunii Świętej, chcemy życzyć, by Twoja wiara nieustannie wzrastała i przybliżała Cię do zbawienia.

***

Dzisiejszy dzień to ogromna radość dla nas wszystkich. Przyjmij szczere życzenia wzrastania na drodze dojrzałości chrześcijańskiej!

Reklama

Czytaj więcej na temat komunii:

Menu na komunię w domu

Jak się ubrać na komunię dziecka?

Pieśni komunijne - 12 najpopularniejszych