Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja, by wyrazić naszą miłość, szacunek i wdzięczność za ich obecność w naszym życiu. Najpiękniejsze słowa to te najprostsze, które płyną prosto z serca. Najlepszym sposobem na przekazanie życzeń jest przygotowanie laurki na Dzień Babci i Dziadka.

Możesz zrobić dwie osobne lub napisać łączone życzenia na babci i dziadka i dołączyć je do kartki albo wysłać SMS-em, jeśli mieszkasz daleko od swoich dziadków. Nie musisz też się rozpisywać. Idealnie sprawdzą się także te krótkie i zwięzłe życzenia.

Rymowane życzenia to ponadczasowy sposób, który zawsze cieszy się popularnością, szczególnie w wyjątkowych chwilach, takich jak Dzień Babci i Dziadka. Ich forma sprawia, że brzmią lekko i radośnie, a zarazem zostają w pamięci na dłużej.

Rymowanki doskonale sprawdzą się na kartkach okolicznościowych, ale równie dobrze można je wysłać SMS-em. Dzieci natomiast (ale dorośli też) oczywiście mogą je wyrecytować - taka forma prezentu będzie na pewno niezapomniana i wzruszająca.

***

Kocham mocno babcię, dziadka,

To nie żarty, moi mili,

Dzisiaj im życzenia składam,

By sto latek jeszcze żyli.

***

Zdrowia, szczęścia i słodyczy,

Dziadkom wnuczek/wnuczka dzisiaj życzy.

***

Aby babcia i dziadziunio,

w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli,

w swojej każdej wolnej chwili.

***

W dniu Święta Dziadka i Babci,

zamiast poczciwych kapci,

od wnuków serdeczne życzenia -

niech się Wam spełnią Wasze marzenia!

***

Ile gwiazd w wieczornym mroku,

na niebie co noc lśni,

tyle przynieś drogim Dziadkom,

wielce szczęśliwych dni.

***

Sto lat w zdrowiu, uśmiechu, radości,

Dziękuję za ciepło i za moc cierpliwości!

***

Na sobotę, na niedzielę życzę odpoczynku wiele!

To nie koniec życzeń jeszcze,

emerytury życzę większej!

Niech Wam życie płynie miło,

żeby Wam też trosk ubyło!

***

Sto lat pełnych szczęścia i miłości,

W dniu Waszym życzę Wam radości!

***

Kochana babciu, kochany dziadku,

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,

do tego dokładam serdeczne życzenia,

niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

Krótkie, a jednocześnie piękne życzenia dla Babci i Dziadka nie muszą być zawsze rymowane, by miały ogromne znaczenie. Czasem wystarczą proste, szczere słowa, które płyną prosto z serca. Takie życzenia mogą być często nawet bardziej osobiste i emocjonalne. Doskonale sprawdzą się zarówno na kartkach okolicznościowych, jak i w formie SMS-a czy rozmowy telefonicznej.

Oto garść gotowych krótkich życzeń na Dzień Babci i Dziadka:

Kochani Dziadkowie, życzę Wam dzisiaj tyle miłości i radości, ile sami nam dajecie.

W dniu Waszego święta życzę Wam, aby radość i pomyślność towarzyszyły Wam każdego dnia oraz żebyście zawsze byli zdrowi i szczęśliwi.

Babciu, w dniu Twojego święta życzę Ci wszystkiego, co najlepsze! Niech uśmiech nigdy nie schodzi z Twojej twarzy!

Kochani Dziadkowie, w dniu Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia, pogody ducha i uśmiechu każdego dnia.

Z okazji Waszego dnia życzę Wam dużo szczęścia, niech każda chwila będzie pełna radości i miłości!

Dziadku, w dniu Twoim życzę Ci zdrowia, niech każdy dzień przynosi Ci radość i spokój!

Z okazji Waszego święta życzę Wam, aby emerytura zawsze była wysoka, wnuki grzeczne, a słońce zawsze świeciło nad Waszymi głowami. Wszystkiego najlepszego!

Kochani Dziadkowie, przez cały rok dajecie nam miłość i radość, dziś jest ten dzień, w którym możemy się odwdzięczyć. Wszystkiego dobrego!

