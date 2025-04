Wybór rodziców chrzestnych dla dziecka nie jest łatwy. Rodzice najczęściej decydują się na swoje rodzeństwo, przyjaciół lub kuzynostwo, czyli osoby im najbliższe. By móc podawać dziecko do chrztu, dotychczas trzeba było spełniać odpowiednie wymagania zapisane w Prawie Kanonicznym, jednak niewielu księży tego przestrzegało. Dla wielu z nich wystarczyło mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, posiadać sakrament bierzmowania oraz nie być rodzicem chrzczonego dziecka. To jednak ulegnie zmianie.

Jak informuje Katolicka Agencja Prasowa, zmiany dotyczące wyboru rodziców chrzestnych rozpoczęły się od diecezji płockiej, która jako pierwsza wprowadza zaostrzone kontrolowanie zasad zawartych w Prawie Kanonicznym.

W diecezji wprowadzona została „Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych”. Zgodnie z nią kandydaci na rodziców chrzestnych muszą podpisać oświadczenie dotyczące ich życia sakramentalnego i praktyk religijnych. Co się w nim znajduje?

Kandydaci na chrzestnych będą musieli:

potwierdzić, że uczestniczą w niedzielnych mszach świętych,

są ochrzczeni,

uczęszczali na katechezę szkolną,

przyjęli sakrament pierwszej komunii świętej i sakrament bierzmowania

mogą przystąpić do spowiedzi i komunii św.

nie mogą żyć w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie.

To jednak może nie wystarczyć. Jak donosi KAP, decyzję, czy dana osoba nadaje się na matkę czy ojca chrzestnego ma ostatecznie podjąć proboszcz parafii, w której ma odbyć się przyjęcie sakramentu.

Nawet jeśli dana osoba będzie spełniać wszystkie wymagania zawarte w oświadczeniu dla rodziców chrzestnych, jeśli proboszcz uzna, że nie jest godna pełnienia funkcji chrzestnej lub chrzestnego, nie otrzyma zgody na uczestnictwo w sakramencie.

Pełną treść „Oświadczenia kandydata na ojca/matkę chrzestną” znajdziesz tutaj.

