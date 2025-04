Jeśli nie posiadasz dużego salonu w domu czy mieszkaniu, ale dysponujesz tarasem, trawnikiem czy ogrodem, warto rozważyć organizację komunii w ogrodzie.

Niezależnie czy jest to konieczność czy pierwotny zamiar, organizacja komunii w domu może przysporzyć wielu trosk i dylematów związanych z logistyką, menu na komunię czy miejscem dla gości. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę różne scenariusze dotyczące warunków pogodowych czy liczby gości. A komunia 2021 generuje masę pytań i wątpliwości - idą do niej dzieci z dwóch roczników: rocznika 2011 (dzieci nie mogły ze względu na obostrzenia przyjąć komunii w 2020 roku) i 2012.

Komunia w pandemii zniechęca rodziców do organizacji, a w 2021 roku jest sprzężona z trudnym okresem zachorowań po Wielkanocy oraz szczepień na COVID-19. Jeśli termin komunii przypada na początek maja, jest prawdopodobne że dziadkowie dziecka pierwszokomunijnego są tuż przed lub zaraz po szczepieniu, które wymaga ścisłej samokontroli i unikania skupisk ludzi.

Dlatego komunia w ogrodzie brzmi racjonalnie: przyjęcie na powietrzu może sprawić, że goście nie odmówią i pojawią się na uroczystości. Komunia 2021 będzie z pewnością miała charakter bardziej kameralny, bo wysyłanie zaproszeń na komunię odbywa się w niektórych przypadkach niemal na ostatnią chwilę lub zapraszanie gości odbywa się jedynie telefonicznie.

Komunia w domu czy w ogrodzie wymaga ścisłego dookreślenia ilu gości się spodziewasz, więc staraj się oszacować tę liczbę, zakładając najbardziej optymistyczną wersję. Nie ma nic gorszego dla gospodyni niż brak talerzyka dla gościa, który pojawił się mimo obaw czy wątpliwości. Jest to istotne ze względów zarówno logistycznych, jak i budżetowych.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyjęcie w ogrodzie w maju lub w czerwcu będzie udane pod znakiem pięknej, słonecznej aury, ale może je zaburzyć deszcz, wiatr czy wiosenna burza. Warto zacząć planowanie komunii w plenerze od zmierzenia swojego ogrodu/tarasu/trawnika i wyszukania namiotów do wypożyczenia lub do kupienia.

Ile kosztuje namiot lub jego wypożyczenie?

Namiot ogrodowy w białym kolorze, który pomieści ok. 30-40 osób kosztuje od 2 200 zł wzwyż. Warto rozważyć wynajem takiego namiotu, który często jest skompletowany z podłogą drewnianą, krzesłami, stołami. Cena za dobę to od 500 zł do nawet 1800 zł w zależności od wymiarów, dodatków i standardu namiotu.

Jeśli organizujesz komunię w ogrodzie dla kilkudziesięciu osób, możesz skorzystać z wypożyczalni krzeseł i stołów. Większość firm wypożyczających oferuje także białe okrycia i obrusy. Chcesz ciąć koszty? To zrozumiałe, ale pamiętaj, że pożyczone po rodzinie i znajomych krzesła mogą się zabrudzić, zniszczyć i wyglądać nieelegancko.

fot. Komunia w ogrodzie - namiot/Adobe Stock

Komunii w ogrodzie możesz nadać nieco mniej formalny charakter - idąc tropem modnych, rustykalnych akcentów na przyjęciach (np. popularnych weselach w ogrodzie), stoły mogą być tylko częściowo przykryte obrusami, bieżnikami, a krzesła mogą zastąpić ławki, które będą bezpieczniejsze dla trawnika, choć może mniej eleganckie. Dekoracje na komunię powinny być w neutralnych barwach.

Postaw też na minimalistyczną zastawę czy szkło. Szkoda byłoby stracić porcelanę po babci, choć okazja jest wyjątkowa i warta jej pokazania. Namiot lub altana na komunię w ogrodzie pięknie komponuje się z bukietami żywych kwiatów w wazonach (także girlandami), ale równie dobrze możesz przystroić miejsce kwiatami doniczkowymi, które masz w domu lub ogrodzie.

Jeśli chcesz komunię w plenerze uświetnić np. lampkami czy balonami, to zadbaj o ich dobre umocowanie tak, by nie odleciały porwane przez wiatr.

fot. Komunia w plenerze/Adobe Stock

Po pierwsze musisz odpowiedzieć na pytanie, czy dania na komunię w domu i przystawki na komunię będą organizowane w ramach mocy przerobowych twoich i bliskich (możesz też wynająć kucharkę), czy zamawiasz catering na komunię. Ta druga opcja odciąża cię i pozwala skoncentrować na wydarzeniu i swoim wyglądzie (koniecznie zerknij nasze polecenia stroju na komunię dla mamy). Warto też rozważyć wynajęcie dwóch osób do obsługi. Koszt to ok. 500 zł.

W sprawdzonej cukierni zamów ulubione słodkości lub sama upiecz ciasta na komunię - wiele zależy od tego, czy chcesz wykonać coś samodzielnie czy zlecić prace profesjonalistom. Warto wspierać lokalnych rzemieślników.

Ile kosztuje catering na komunię?

Ceny talerzyka komunijnego to 70-130 zł w zależności od liczby dań ciepłych i przystawek. Realizując komunię w ogrodzie „odchodzi” koszt tzw. korkowego (o ile na komunii będzie podawany alkohol). Warto zaplanować też posiłki wegetariańskie oraz te dla dzieci. Sala lub restauracja użycza też krzesełka dla dzieci za niewielką dopłatą.

Słodki bar na komunię

Pamiętaj, że komunijne przyjęcie jest przede wszystkim dla dziecka. Pomyśl, czego życzyłby sobie 10-latek? Z pewnością popularnego candy baru. Możesz zamówić aranżację takiego słodkiego kącika z motywem ulubionych postaci z bajki lub wynająć fontannę z czekolady. Warto tego dnia zrezygnować z drink baru: imprezy komunijne rozpoczynają się zwykle ok. południa. Można poczęstować gości lampką szampana przy wejściu do domu.

Dzień komunijny to duża dawka stresu, który potem jest rozładowywany prezentami, jedzeniem i gwarem rozmów. Komunia 2021 nie będzie huczna, niekiedy spowita żałobą lub refleksją. Warto zadbać o dodatkowe atrakcje dla dzieci, dla których siedzenie przy stole jest karą, a nie przywilejem. Co zaplanować na komunię dla dziecka w domu?

Animatorka na komunię

Cenną poradą wielu doświadczonych rodziców w zakresie organizowania komunii w domu lub w plenerze, jest wynajęcie osoby organizującej czas maluchów w różnym wieku. Taka osoba ma w ofercie moc atrakcji i zabaw ruchowych, plastycznych, dźwiękowych i artystycznych. Koncentruje uwagę dzieci i posiada pedagogiczne doświadczenie.

Iluzjonistka do wynajęcia na zabawy

Coraz częściej na zabawy i przyjęcia korzysta się z usług iluzjonistów i iluzjonistek, którzy potrafią wyczarować królika z kapelusza i uczyć dzieci sztuczek. Masa zabawy przeplatana jest żywą ciekawością.

Dmuchany zamek dla dzieci - cena

Warto skorzystać też z usług firm wynajmujących plenerowe atrakcje dla dzieci, jak np. dmuchane zamki, domki, suche baseny, zjeżdżalnie i tunele. Wymagają one jednak większego metrażu ogrodu. Koszt wynajmu zależny jest od wielkości produktu (trzeba go wypełnić powietrzem) i waha się między 400 a 1500 zł.

Komunia 2021 to spore przedsięwzięcie, dlatego nawet doświadczeni rodzice czują potrzebę wsparcia - nie tylko finansowego, lecz także emocjonalnego. Przyjęcie komunijne to nie tylko lokalizacja i jedzenie, lecz także rozmowy, spotkania, prezenty na komunię, zdjęcia (pomyśl o aparacie typu polaroid czy instax lub fotobudce). Polecamy wynajęcie obsługi, opiekunki, animatorki czy po prostu osób, które odciążą cię w tym dniu.

