Z dniem komunii wiąże się dużo stresu dla was, ale także i dla waszych dzieci. Nie zapomnijcie o tym, że tak naprawdę to one stresują się jednak o wiele bardziej - jest to w końcu nowe doświadczenie, sytuacja nieznana im wcześniej. Jak uchronić pociechy przed nadmiernym stresem, który dla niektórych wcale nie jest mobilizujący?

Reklama

Rozpoznaj źródło stresu

Na początku, spróbujcie zrozumieć i dowiedzieć się czego tak naprawdę boi się Wasze dziecko. Zacznijcie z nim rozmawiać na temat sakramentu Komunii Świętej, czym jest dla niego ta uroczystość, czego się najbardziej boi. Najczęściej dzieci same do końca nie potrafią sprecyzować swoich lęków.

- Dzieci mogą stresować się przede wszystkim wystąpieniami publicznymi, czyli np. co będzie, gdy pomylą się przy czytaniu, kiedy cały kościół będzie ich słuchał.

- Dla dziewczynek jest też nie lada wyzwaniem noszenie w tym dniu sukni do kostek, którą mogą łatwo przydeptać i z tego też powodu się zdenerwować.

- Stresujące dla dziecka może być nawet to, jakie dostanie prezenty. Chodzi tu głównie o to czy nie gorsze od swoich rówieśników. To też należy dziecku wytłumaczyć, że prezenty to coś najmniej istotnego i, że nie powinien być zły nawet jeśli nie dostanie nic. Trzeba uczyć dzieci, że nie można patrzeć na rzeczy materialne i nie można rywalizować pod tym względem.

Zobacz także : Stroje pokomunijne

Nie zostawiaj dziecka z problemem

W takich sytuacjach, kiedy dziecko mówi, czego najbardziej się boi, pamiętajcie, aby nie zostawić go bez wsparcia. Przygotujcie swoje dziecko do tego, jak wybrnąć z sytuacji, która się może przytrafić. Ważnym jest też, abyście przez tą uroczystość nie wprowadzili zamętu do Waszego życia domowego. Panujcie nad tym, ponieważ w tym okresie na pewno będzie dużo pracy i zamieszania.

Bez względu na to czy komunię przygotowujecie w domu, czy będziecie ją mieli zorganizowaną w lokalu, wiąże się z tym dużo stresu. Nie stwarzajcie sytuacji, które wzbudzają i potęgują u dziecka stres. Chodzi mi tu gównie, żebyście nie rozmawiali ze swoim mężem/żoną w domu o tym, jak się stresujecie tą sytuacją, bo to sprawi, że w waszym dziecku spotęguje się strach i niepewność. Nie podporządkowujcie też wszystkiego czego robicie temu wydarzeniu.

Reklama

Dobrze jest wytłumaczyć dziecku krok po kroku jak będzie odbywała się ta uroczystość i przeprowadzić tzw. próbę generalną. Dzięki temu, dziecko będzie pewniejsze i na pewno mniej zestresowane.