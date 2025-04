Kolorowanki świąteczne idealnie sprawdzą się jako świąteczna dekoracja pokoju dziecka czy każdego innego pomieszczenia. Wydrukuj je na grubszym papierze, jeśli chcesz wypełniać je farbkami czy akwarelami, a na koniec wstaw do ramki i powieś w widocznym miejscu. Możesz także sięgnąć bo bardziej szczegółowe świąteczne kolorowanki dla dorosłych.

Jeśli chcesz przygotować dla bliskich kartkę świąteczną DIY, postaw na dekoracyjny rysunek z podpisem. Wydrukuj go na wybranym papierze, a potem zegnij i dotnij tak, aby całość stworzyła piękną świąteczną laurkę. Do kolorowania najlepiej wykorzystać kredki lub flamastry, ale jeśli chcesz, aby była to fantazyjna malowanka, sięgnij po farby akwarelowe.

Możesz także pomalować wybrany wzór, a następnie oprawić go w ramkę i stworzyć w ten sposób dekorację wigilijnego stołu.

fot. Kolorowanki świąteczne/Adobe Stock, aliaross

Krasnale w Polsce stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w świątecznej oprawie. Nic więc dziwnego, że są często motywem kolorowanek, tych prostych, ale też tych bardziej skomplikowanych. Krasnale świąteczne doskonale sprawdzą się jako dekoracja domu czy sali przedszkolnej.

Dobrze będą prezentować się pomalowane suchymi pastelami. Jeśli chcesz puścić wodze fantazji, połącz różne techniki!

fot. Kolorowanki świąteczne: krasnale/Adobe Stock, romalya

Kolorowanki dla dorosłych zwykle mają więcej szczegółów i wymagają większej precyzji. Wzory w zimowej oprawie idealnie sprawdzą się jako kolorowanka antystresowa. Wykorzystaj motyw świątecznego krajobrazu, geometrycznego renifera czy mikołaja inspirowany stylem Picasso. Do wyboru, do koloru!

Takie kolorowanki najlepiej wyglądają wypełnione mocno napigmentowanymi kredkami lub pastelami, ale możesz dowolnie kombinować!

fot. Kolorowanki świąteczne dla dorosłych/Adobe Stock, Sybirko

Nie ma świąt bez reniferów, które ciągną sanie z prezentami! To bardzo popularny motyw na kolorowankach i we wszelkich świątecznych ozdobach, także tych własnoręcznie robionych. Kolorowanka z motywem renifera i sani Mikołaja idealnie będzie prezentować się pomiędzy innymi ozdobami. Opraw ją w ramkę lub powieś bezpośrednio na ścianie.

Możesz także wybrać wzór jednego dekoracyjnego renifera, otoczonego płatkami śniegu oraz zimowym krajobrazem rodem z koła podbiegunowego. Doskonale prezentują się także w formie kolorowanek dla dorosłych.

fot. Kolorowanka świąteczna renifer/Adobe Stock, Christine Wulf

Choinka to kolejny nieodzowny symbol świąt. W przypadku tego motywu również możesz poszaleć i pomalować wybrany wzór dowolną technika i ozdobić go jak tylko chcesz. Choinka doskonale połączy się z sypkim brokatem, dekoracyjną folią aluminiową, a także cyrkoniami. Dlatego lepiej wydrukuj ją od razu na grubszym papierze.

Wspólne dekorowanie takiej pomalowanej choinki to świetna zabawa dla całej rodziny!

fot. Kolorowanki świąteczne choinki/Adobe Stock, Oleksandr Pokusai

Święty Mikołaj, który niesie worek z prezentami lub przeciska się przez komin to doskonały motyw na kolorowankę dla najmłodszych. Możesz pomóc im pomalować wzór i udekorować go tak, aby stworzyć unikalny prezent dla świętego Mikołaja, który przecież przychodzi nocą podrzucić prezenty do skarpety czy pod drzwi dziecięcego pokoju.

Kolorowanka z Mikołajem będzie też dobrze prezentować się na ścianie czy świątecznym stole. Pomaluj go wybraną techniką, a jeśli wzór nie ma tła - dodaj je!

fot. Kolorowanka świąteczna mikołaj/Adobe Stock, Alexey Bannykh

Ten motyw wianka świątecznego idealnie sprawdzi się zarówno dla dorosłych, jak i nieco starszych dzieci. Ma sporo drobnych elementów, dlatego jeśli chcesz wydrukować go dla malucha, pomóż mu z pomalowaniem niektórych części.

Wianki wydrukowane na mniejszych kartkach papieru będą świetną dekoracją zastawy stołowej, a także genialnymi bilecikami na torebki prezentowe.

fot. Kolorowanka świąteczna dla dzieci: wianek/Adobe Stock, juliasnegi

Kolorowanka z motywem bałwana sprawdzi się nie tylko w okresie świątecznym, ale także przez całą zimę. Możliwości pokolorowania go jest mnóstwo - wykorzystaj nie tylko kredki i flamastry, ale także holograficzną folię oraz brokat. Dzięki temu stworzysz imprezowego bałwanka, który przeczy mroźnej, ponurej aurze za oknem.

Obok bałwanka narysuj siebie i swoją rodzinę, aby powstał piękny zimowy portret.

fot. Kolorowanka świąteczna dla dzieci/Adobe Stock, Valerii

