11 listopada to data szczególna dla wszystkich Polaków - nie tylko tych dorosłych, ale również najmłodszych. Już przedszkolaki uczą się tekstu hymnu, a także dowiadują się, jak ważne są barwy narodowe i dlaczego ten listopadowy dzień stał się w 1918 zupełnie niezwykły. To przede wszystkim dzieciom (i rodzicom oraz nauczycielom) przydadzą się materiały z tej publikacji. Prezentujemy 7 kolorowanek na 11 listopada - nie są one ściśle związane z odzyskaniem niepodległości, a raczej z symbolami narodowymi i wyznacznikami polskości. Nie bez powodu na cały świat słyniemy z naszych pysznych pierogów, a nadlatujące bociany to element charakterystyczny naszego krajobrazu.

fot. Kolorowanka z symbolami Polski/Adobe Stock, toricheks

fot. Kolorowanka z mapą Polski/Adobe Stock, ZYTA.eM

fot. Kolorowanka z żubrem/Adobe Stock, honeyflavour

fot. Kolorowanka z bocianem/Adobe Stock, Igor Zakowski

fot. Kolorowanka z pierogami/Adobe Stock, Igor Zakowski

fot. Kolorowanka z mapami Polski/Adobe Stock, fotodrobik

fot. Kolorowanka z zamkiem/Adobe Stock, irina_boyko

