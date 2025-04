Kieliszki do jajek - nasze typy

Nawet jeśli nie planujesz na Wielkanoc zakupu kieliszków do jajek, warto i tak je kupić z myślą o całym roku kalendarzowym - przydadzą się przecież na śniadania z jajkiem w roli głównej. W okolicach świąt wielkanocnych w sklepach mamy prawdziwy wysyp kieliszków do jajek - możesz wtedy przebierać w kolorach, kształtach i oryginalnych, pomysłowych rozwiązaniach. My zrobiłyśmy ich przegląd i wyłoniłyśmy nasze typy. Oto one!

