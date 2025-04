Kiedy można jeść mięso w Wielkanoc? Już w Wielką Sobotę, a może dopiero podczas niedzielnego śniadania? To pytanie zadaje sobie niejeden katolik podczas przygotowań do świąt. Wiadomo, że Wielki Piątek to dzień ścisłego postu, ale co z resztą dni? Czy w sobotę można spróbować wędlin lub kiełbasy przed podaniem jej na stole?

Wielki Tydzień to czas, kiedy post wielkanocny powoli dobiega końca, ale kiedy właściwie się kończy? Wielki Piątek to okres ścisłego postu jakościowego i ilościowego. Oznacza to, że należy powstrzymywać się całkowicie od jedzenia produktów mięsnych.

Dodatkowo w Wielki Piątek powinno się zjeść maksymalnie trzy posiłki, z czego tylko jeden prawdziwie syty (najczęściej obiad). Dozwolone jest natomiast spożywanie nabiału, ryb i owoców morza, a także jaj i oczywiście owoców oraz warzyw.

Wielka Sobota od lat jest przedmiotem sporów. Jedni uważają, że tego dnia po południu można już spożywać mięso lub chociaż spróbować potraw, które planujemy podać na niedzielnym śniadaniu. Inni są zdania, że należy zachować ścisły post przez całą sobotę i zacząć znów jeść mięso dopiero w niedzielę.

fot. Post w Wielką Sobotę/Adobe Stock, mashiki

Spora część ekspertów od tradycji religijnych mówi o tym, że post trwa mniej więcej do godziny 12 w sobotę. Po poświęceniu koszyczka wielkanocnego i powrocie do domu można już spożywać mięso i produkty mięsne, w tym także np. rosół.

Większość kapłanów i ekspertów jest zdania, iż tradycja poszczenia przez całą sobotę jest jedynie tradycją kościelną i nie ma związku z nauką chrześcijańską. Według źródeł historycznych pojawiła się ona dopiero w II wieku naszej ery, a więc długo po nauczaniach Pana Jezusa. Niektórzy kapłani jednak wciąż uważają, że w Wielką Sobotę warto pościć przez cały dzień, a pierwsze wędliny, kiełbasy i mięsne wywary podać dopiero w Niedzielę Wielkanocną.

