Dzień Ojca to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu. Tego jednego, szczególnego dnia warto przypomnieć swoim ojcom, jak bardzo ich kochamy i za co cenimy. O ile jednak niemal każdy pamięta, kiedy wypada Dzień Matki, o tyle z datą Dnia Ojca miewamy czasem spore problemy. A zatem, kiedy jest to święto?

Dzień Ojca jest obchodzony w wielu miejscach na świecie, np. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Nikaragui oraz oczywiście w Polsce. Podobnie jak w przypadku Dnia Matki nie wszędzie obowiązującą datą jest ta sama, co u nas. W Polsce święto wszystkich ojców wypada 23 czerwca. A jak jest w innych krajach?

W wielu krajach święto to jest ruchome. Np. na Litwie przypada zawsze w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii w drugą, a w Turcji i Wielkiej Brytanii w trzecią niedzielę. W Niemczech Dzień Ojca jest równoznaczny z Dniem Mężczyzny i obchodzony jest tego samego dnia, co święto Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 39. dnia po Niedzieli Wielkanocnej. W Danii ojcowie świętują 5 czerwca. Natomiast w pozostałych krajach skandynawskich wyjątkowo święto to przypada w listopadzie, zawsze w drugą niedzielę miesiąca.

Podobnie jak w przypadku Dnia Matki, świętowanie Dnia Ojca rozpoczęło się od Stanów Zjednoczonych. Gdy ustanowienie tego pierwszego święta zostało przyjęte z dużą aprobatą społeczną, uznano, że pora na dopisanie do kalendarza jeszcze Dnia Ojca. Miało być to naturalnym dopełnieniem.

Tradycja obchodzenia Dnia Ojca zaczęła się od miejscowości Spokane w stanie Waszyngton. W miasteczku tym mieszkała Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej, Williama Smarta. Gdy dowiedziała się o ustanowieniu Dnia Matki, bardzo chciała, by i ojcowie zostali wyróżnieni. Sama bardzo ceniła swojego ojca, wiele mu zawdzięczała. Po śmierci matki, to właśnie on samotnie wychowywał ją i jej pięcioro rodzeństwa.

W 1910 roku dziewczyna wystąpiła do miejscowego duchownego z prośbą o poświęcenie 5 czerwca jako Dnia Ojca (wybrała tę datę, bo był to jednocześnie dzień urodzin jej ukochanego taty). Choć duszpasterz nie zdążył z formalnościami na czas – inicjatywy nie zaprzestano.

Z początku obchody miały charakter lokalny, po latach ojcowie doczekali się ich własnego święta wpisanego do kalendarza. Ostatecznie w 1972 roku prezydent Nixon ustanowił jeden dzień w roku jako Dzień Ojca. Obecnie jest to trzecia niedziela czerwca.

Co kupić tacie, żeby sprawić mu radość w tym wyjątkowym dniu? Większość mężczyzn lubi praktyczne prezenty. Jeśli więc zupełnie nie wiesz, co mogłoby go ucieszyć, radzimy trzymać się tej zasady. Mogą to być oczywiście skarpetki, maszynki do golenia czy zestaw narzędzi, ale możesz też wybrać coś mniej sztampowego, a równie przydatnego. Może np. jakiś designerski gadżet? Te dla mężczyzn zwykle są bardzo praktyczne, a dodatku wyglądają ekstra!

Równie dobrym pomysłem na prezent na Dzień Ojca jest spełnienie jakiegoś marzenia. Tata jest pasjonatem fotografii? Może wykup mu kurs doszkalający albo poradnik dla amatorów. Lubi dobre piwo? Pewnie ucieszyłby go zestaw do robienia własnego. Pomysłów jest tyle, ile marzeń. Zapracowany tata na co dzień pewnie nie ma zbyt wiele czasu dla siebie, warto więc choćby przez taki prezent zachęcić go, by rozwijał swoje zainteresowania.

A jeśli nie stać cię na drogi prezent, nie martw się. Przecież w dawaniu chodzi przede wszystkim o pamięć. Możesz bez większych nakładów finansowych sprawić, by tata tego dnia czuł się naprawdę wyjątkowo. Zabierz go na wspólny spacer, obejrzyjcie razem jego ulubiony film (przygotuj jakieś smaczne przekąski, żeby było jeszcze milej), zaproś rodziców na kolację i zrób coś, za czym twój tata wprost przepada. Czasami te pozornie małe rzeczy są nawet cenniejsze, niż drogie, sklepowe podarunki.

