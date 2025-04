Dzień Mężczyzny nie jest tak znany, a przez to tak popularnie obchodzony, jak Dzień Kobiet. To dlatego wiele osób nie wie, kiedy jest Dzień Mężczyzny 2024, choć jego data w kalendarzu jest stała. Dodatkowo myląca może być obecność w nim jeszcze innego święta - Dnia Chłopaka. Kiedy obchodzone są te święta i kto może je obchodzić?

Dzień Mężczyzny jest świętem stałym i co roku obchodzone jest 10 marca - dwa dni po Dniu Kobiet. Jeśli twój ukochany lub inny mężczyzna z twojego otoczenia pamiętał o twoim święcie, wkrótce będziesz miała okazję odwdzięczyć mu się tym samym. Tradycja Dnia Mężczyzny nie jest tak długa, jak tradycja Dnia Kobiet, która sięga aż 1910 roku.

Warto wiedzieć, że Międzynarodowy Dzień Mężczyzny na świecie obchodzony jest zaś 19 listopada (święto zostało ustanowione w 1999 roku), jednak w Polsce Dzień Mężczyzny 2021 świętujemy 10 marca. Tego dnia dodatkowo wypada wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty.

Niektórzy proponują także inną datę na święto panów - 4 kwietnia. W okresie PRL-u to właśnie w tym dniu celebrowano męskie święto w szkołach i zakładach pracy. Panom wręczano drobne upominki, a w szkołach odbywały się pochody. Dziś jednak popularniejszą datą jest Dzień Mężczyzny obchodzony 10 marca.

Dzień Mężczyzny to nie to samo, co Dzień Chłopaka. Obchodzone jest 30 września. Istnieją dwie teorie na temat tego, jak odróżnić te dwa święta. Jedni uważają, że w Dzień Chłopaka świętują chłopcy w każdym wieku, a zatem możesz podarować drobny upominek koledze z klasy, sympatii czy sąsiadowi.

W Dzień Mężczyzn za to swoje święto obchodzą dojrzali mężczyźni - partnerzy, ojcowie, etc. Według innej teorii Dzień Mężczyzn przeznaczony jest dla wszystkich mężczyzn i chłopców, a Dzień Chłopaka rozumie się jako "dzień mojego chłopaka, partnera, męża", etc.

Tak naprawdę nie ma jednej oficjalnej zasady, kto i kiedy obchodzi swoje święto. Można więc po prostu podarować coś swojemu mężczyźnie i wiosną, i jesienią. Kobiety często uważają to za niesprawiedliwe, jednak pamiętajmy, że to tylko daty w kalendarzu, a takie święta możemy obchodzić codziennie.

Drobne upominki w postaci czegoś słodkiego czy uroczej, pozytywnej karteczki pozostawionej na biurku albo buziaka w policzek to prezenty, które możecie sobie podarować wzajemnie każdego dnia.

