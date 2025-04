Relacje między teściową a synową od zawsze były wdzięcznym tematem żartów i anegdot. Niektóre z tych opowieści zyskały już status kultowych, a ich humor bawi pokolenia. Choć stereotypy bywają przesadzone, każdy znajdzie w tych dowcipach coś, co wywoła szeroki uśmiech na twarzy.

Teściowa to postać, która od lat inspiruje twórców żartów. Choć stała się niejako ofiarą stereotypów, trzeba przyznać, że niektóre żarty naprawdę potrafią rozbawić. Oto kilka najlepszych propozycji.

***

Spotyka się dwóch kumpli. Jeden z nich jest pobity i niesie walizki. Drugi pyta:

- Co ci się stało?

- Teściowa mnie pobiła.

- Gdyby mnie teściowa pobiła, to bym ją poćwiartował.

- A ty myślisz, co ja niosę w tych walizkach?

***

Przychodzi facet z jamnikiem do weterynarza i mówi:

- Panie doktorze, proszę mu obciąć ogon, najkrócej jak się da.

- Ale panie, jak on będzie bez ogona wyglądał?!

- Ja płacę. Ja wymagam

- No dobrze. Ale niech mi Pan powie, dlaczego?

- Przyjeżdża teściowa! Nie ma być żadnych oznak radości!

***

Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:

- Dziś muszę pokazać klasę. Na trybunie siedzi moja teściowa.

- Nawet się nie wysilaj, bo nie dorzucisz.

***

Do mieszkania nieoczekiwanie puka teściowa: Drzwi otwiera zięć:

- A co mama tu robi?

- A, przyjechałam w odwiedziny.

- Aż z Warszawy?

- No tak.. Zostanę tak długo jak tylko będziecie chcieli!

- To mama nawet herbaty nie wypije?

***

Młoda kobieta miała poważny wypadek samochodowy. Lekarze uratowali jej życie, ale nie dali rady ocalić jej skóry uszkodzonej przez ogień. Jedynym ratunkiem był przeszczep. Dawcą został jej mąż, który oddał jej skórę z pośladków. Operacja się udała, a żona dziękuje ofiarnemu mężowi:

- Kochanie, co mogłabym dla ciebie zrobić?

- Nic, czuję się wynagrodzony.

- W jakim sensie?

- Wyobraź sobie moją satysfakcję, kiedy twoja matka całuje cię w policzek.

***

Małżeństwo jedzie samochodem. Nie odzywają się do siebie, bo się pokłócili. Nagle żona zauważa stodołę i mówi:

- To twoja rodzina?

- Tak, teściowie.

***

Teściowa po dziesięciu latach kłótni, postanawia pogodzić się ze swoim zięciem. Zaprasza go razem z córką na obiad. Wszystko podane do stołu, jednak przezorny zięć postanawia sprawdzić, czy kotlet nie jest zatruty. Kroi kawałek i daje kotu. Ten po skosztowaniu pada martwy na ziemię. Zięć wstaje, idzie do kuchni, bierze patelnię i zabija teściową. Wraca do żony i mówi:

- Kochanie, wyobraź sobie, że ta jędza chciała mnie otruć. Wziąłem patelnię i ją zabiłem!

Na co kot wstaje, otrzepuje się i krzyczy:

- Jest!

***

Przychodzi chłop na policję i mówi:

- Chciałbym zgłosić zaginięcie teściowej.

Policjant się pyta:

- Od kiedy teściowej nie ma?

- Od miesiąca.

- To czemu pan przyszedł dopiero teraz?

- Bo ja w ten cud nie mogę w dalszym ciągu uwierzyć!

***

Na Dworcu Centralnym przy automacie telefonicznym stoi facet, trzyma słuchawkę przy uchu i milczy. Stoi długo, za nim zebrała się już spora kolejka spragnionych telefonowania. Wreszcie jakaś kobieta go szturcha:

- Panie, niech pan już zwolni ten automat! Przecież pan już pól godziny trzyma słuchawkę i jeszcze ani słowa pan nie powiedział!

- Bo ja dzwonię do swojej teściowej, proszę pani - odpowiada zaczepiony.

***

- Jak się skończyła twoja awantura z teściową?

- Przyszła do mnie na kolanach!

- Tak? No i co powiedziała?

- Wyłaź spod łóżka, ty tchórzu.

***

***

Synowa do męża:

- Twoja mama jest jak Wi-Fi.

- Dlaczego?

- Bo zawsze się wtrąca, nawet gdy jej nikt nie prosi.

***

Teściowa krzyczy na synową:

- Co to ma być? Prasować nie potrafisz, gotujesz tak, że kot tego żreć nie chce, syn mój blady jak ściana. Co z Ciebie za żona? Ja w twoim wieku...

- Mamusia w moim wieku to trzeciego męża chowała.

***

Teściowa do synowej:

- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości!

- Bogurodzicę?!

***

