Opowiadanie dowcipów to świetny sposób na rozkręcenie imprezy lub poprawę humoru najbliższym. Wcześniej jednak trzeba zbadać dystans i wrażliwość odbiorców, aby nie wprawić ich w zakłopotanie, lub co gorsza — doprowadzić do kłótni. To, co dla jednych może być bardzo śmieszne, dla innych oburzające, niesmaczne. Tak jest np. z czarnym humorem. Są fani tego rodzajów żartów, ale są też przeciwnicy, którzy uważają je za wulgarne.

Reklama

Na szczęście w sieci znajdziemy tysiące bezpiecznych dowcipów, które każdego rozśmieszą do łez. Zjedz i odkryj najśmieszniejsze krótkie kawały o Jasiu, blondynce i policjantach.

Spis treści:

Auto przejechało kurę. Kierowca zatrzymuje się aby zapytać nadchodzącego Jasia:

– Jasiu to wasza kura?

– Nie, takich płaskich nie mamy.

***

– Co otrzymamy dzieląc osiem na pół? - pyta się pani od matematyki Jasia.

– To zależy jak podzielimy. - odpowiada uczeń - Jeśli w poprzek, to otrzymamy dwa zera, a jeśli pionowo, to dwie trójki.

***

– Jasiu, jaka jest twoja ulubiona lekcja?

– Odwołana!

***

Jasiu mówi do taty:

– Tato chyba powinienem pójść do okulisty.

– A po co? - pyta Tata.

– Bo już dawno nie widziałem swojego kieszonkowego.

***

– Jasiu, zadzwoń do babci i złóż jej życzenia.

– Mamo, ale ja nie wiem co powiedzieć.

– Zadzwoń i powiedz jej coś ciepłego

– Halo, babciu. Kaloryfer

***

Pani od biologii pyta Jasia:

– Jasiu wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce.

Na to Jaś:

– Dwie małpy i trzy słonie.

***

Ojciec do Jasia:

– Mamusia skarży się, że zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, co do ciebie mówi.

– Ale tato...

– Nie tłumacz się, tylko mów, jak ci się udało to osiągnąć.

***

Pani w szkole pyta dzieci jakie kwiaty lubią najbardziej Jas sie zgłasza:

– Róże

Pani mówi Jasiu napisz to na tablicy:

Jaś na to:

– Ja jednak wolę maki.

Pomysły na żarty na prima aprilis: zrób śmieszny kawał przyjaciółce, rodzinie albo partnerowi, osobiście lub przesz telefon

– Tutaj jest ograniczenie do 40 km/h, a wy jedziecie 80 km/h. Ciekawe gdzie się tak spieszycie?

– 200 zł panu przywieźć....

***

Policjant rozkłada metr krawiecki na jezdni. Kolega pyta:

– Co robisz?

– Niektórzy przyjeżdżają do pracy metrem, ale jak to robią?

***

Policjant zatrzymuje kobietę:

– Proszę pani, na tej ulicy obowiązuje ruch jednokierunkowy.

– A czy ja jadę w dwóch kierunkach?

***

Policjant zatrzymuje ciężarówkę:

– Po raz kolejny panu mówię, że gubi pan towar.

– A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką.

***

Policjant zatrzymuje kobietę w mieście:

– Przekroczyła Pani 50-tkę.

– Pan też wiecznie młody nie będzie!

***

Halo!? Policja? Jestem głodny! Przyślijcie posiłki!

Siedzą dwie blondynki na przystanku i rozmawiają.

– Na jaki tramwaj czekasz?

– Na dwudziestkę.

– Ale przecież dwudziestka jeździ tylko w dni świąteczne, a dziś jest wtorek.

– Ale ja mam dzisiaj urodziny.

***

– Co robi blondynka z uchem w kałuży?

– Słucha "Bajora".

***

– Blondynka wchodzi do sklepu z antykami i pyta:

– Czy macie coś nowego?

***

Blondynka w sklepie.

Przychodzi blondynka do sklepu

– Poproszę pastę do butów

– Do jakich?

– Nr. 38

***

Na przyjęciu chłopak pyta blondynkę:

– Czy mogę cię prosić do walca?

– Zgłupiałeś? To już nie miałeś czym przyjechać

***

– Dlaczego blondynka pije kefir w supermarkecie?

– Bo jest na nim napisane: tu otwierać.

***

Blondynka jedzie windą i nagle wsiada do windy jakiś facet i pyta się:

– Na drugie?

– Magda.

***

Idą przez las dwie blondynki i jedna z nich pyta:

– Widzisz ten las?

Druga odpowiada:

– Nie, drzewa mi zasłaniają.

Reklama

Czytaj także:

Kawały o teściowej

Kawały o małżeństwie