Nauczyciel opowiada dzieciom:

- Zimą musicie na siebie bardzo uważać. Kiedy byłem w waszym wieku, to miałem kolegę, który dostał saneczki. Zjeżdżał z góry, wpadł w śnieg, dostał zapalenia płuc i umarł.

W klasie cisza, a po chwili Jaś pyta:

- A co się stało z saneczkami?

Dzieci w przedszkolu opowiadały jak by chciały umrzeć. Ostatni odezwał się Jaś: - Ja chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek - cicho, spokojnie, we śnie, a nie krzycząc z przerażenia jak jego pasażerowie.

Jaś do ojca:

- Dlaczego mówi się: zakład pracy?

- Bo zakłada się, że ludzie tam pracują

Przychodzi Jasio do mamy i mówi:

- Mamo, dlaczego tak ostatnio utyłaś?

- Bo widzisz synku, spodziewam się wkrótce twojego braciszka.

- A, to ja już wiem, dlaczego przytył nasz ksiądz proboszcz.

- Dlaczego?

- Bo mówił, że spodziewa się wikarego.

Jasiu rozmawia z ojcem:

- Tatusiu, chyba musze iść do okulisty.

- Dlaczego? - pyta go ojciec.

- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać.

Nauczycielka fizyki chce wyjaśnić uczniom pojęcie ciepła i mówi:

- Złóżcie dłonie i pocierajcie jedną o drugą. Co się teraz dzieje?

- Robią się takie czarne okruszki – mówi Jasiu.

Jasiu miał słabe oceny. Mama mówi więc do taty :

- Porozmawiaj z Jasiem po męsku, zobacz jego oceny, przemów mu do rozumu.

Ojciec pomyślał, wziął flaszkę i puka do Jasia.

- Mogę wejść?

- Wejdź tato.

- Przyszedłem pogadać, wypijemy po kieliszku?

Popili troszkę.

- Może zapalimy?

Jasiu zdziwiony, ale się zgadza. Po jakimś czasie ojciec pyta:

- No to, co, może jakiś świerszczyk?

Oglądają, a Jasio zaczerwieniony pyta:

- Tata, a kto ma takie dziewczyny?

- Prymusi, synu, prymusi!

