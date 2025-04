Wegańska babka drożdżowa według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na wegańską babkę drożdżową:

370 g mąki pszennej

pół kostki świeżych drożdży

50 ml syropu z agawy lub daktylowego

175 g miękkiej margaryny

100 ml mleka roślinnego

garść rodzynek

szczypta soli

skórka otarta z pomarańczy

skórka otarta z cytryny

Jak zrobić wegańską babkę drożdżową?

Do miski wlewamy ciepłe mleko roślinne. Wkruszamy pół kostki świeżych drożdży. Dolewamy syrop z agawy lub daktyli. Możemy go zastąpić również łatwo dostępnym syropem klonowym. Dodajemy odrobinę mąki i dokładnie mieszamy. Rozczyn odstawiamy w ciepłe miejsce na 5 minut i przykrywamy ściereczką. Po tym czasie wsypujemy resztę mąki, szczyptę soli, margarynę, rodzynki, skórkę otartą z pomarańczy. Gdy ciasto jest za suche, możemy wlać dodatkową porcję ciepłego mleka roślinnego. Dokładnie wyrabiamy przez kilka minut, aż ciasto będzie sprężyste i gładkie. Odstawiamy pod przykryciem na godzinę do wyrośnięcia. Przekładamy do formy i pozostawiamy jeszcze na kilka minut do wyrośnięcia w formie. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 30-40 minut. Wyciągamy babkę z formy i oprószamy cukrem pudrem. Tak przygotowana babka idealnie nadaje się na stół wielkanocny.

