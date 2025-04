Sałatka z jajkami przepiórczymi według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na sałatkę z jajkami przepiórczymi:

3 kromki chleba na zakwasie

oliwa

2 łyżki octu jabłkowego

czubata łyżeczka musztardy

sól

pieprz

pęczek rzodkiewki

10 jajek przepiórczych ugotowanych na twardo

garść czarnych oliwek bez pestek

4 garście mieszanki sałat

10 plastrów smażonego boczku

Jak zrobić sałatkę z jajkami przepiórczymi?

Chleb kroimy w kosteczkę, polewamy oliwą z oliwek i zapiekamy w naczyniu żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia przez parę minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Do miseczki wlewamy oliwę z oliwek, ocet, musztardę oraz sól i pieprz. Dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiego dressingu. Rzodkiewki, jajka oraz oliwki drobno siekamy. Mieszankę sałat układamy w naczyniu i dodajemy wszystkie składniki, równomiernie układając na wierzchu. Na koniec polewamy dressingiem i serwujemy. Tak przygotowaną sałatkę możemy podać na stół wielkanocny z ulubionymi dodatkami.

