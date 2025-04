Kruche ciasteczka jajka według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na kruche ciasteczka w kształcie jajek:

pół szklanki cukru

60 g miękkiego masła

1/4 łyżeczki soli

duże jajko

1,5 szklanki mąki

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

2 szklanki cukru pudru

ok. 5 łyżek mleka

barwniki spożywcze

dekoracje

Jak zrobić kruche ciasteczka w kształcie jajek?

Do miseczki wsypujemy cukier, sól oraz miękkie masło. Ucieramy na gęstą i puszysta masę. Dodajemy jajko, mąkę oraz proszek do pieczenia. Wszystko dokładnie miksujemy tak, aby składniki połączyły się. Następnie ugniatamy rękoma tworząc zgrabną kulę ciasta. Wykładamy na papier do pieczenia i przykrywamy kolejnym kawałkiem. Rozwałkowujemy na cienki placek ok. 3-4 mm. Ciasto chowamy do lodówki przynajmniej na godzinę do schłodzenia. Następnie wykrawamy kształt jajek i pieczemy przez około 8 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Po wystudzeniu udekorujemy je lukrem. Do miski wsypujemy 2 szklanki cukru pudru i około 5 łyżek mleka. Dodatkowo dzielimy porcję lukru na kilka części, dodając dowolne barwniki spożywcze. Nakładamy na kruche ciastko i dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni. na koniec posypujemy jadalnymi dekoracjami.

