Kartki wielkanocne to miły świąteczny akcent, który warto wykonać samodzielnie. W sklepie papierniczym znajdziesz wiele dekoracji, półproduktów i elementów, z których można stworzyć niebanalne kartki wielkanocne DIY. Sprawdź też zasoby domowe - koraliki, tkaniny, guziki często są skrywane w czeluściach szuflad, a można wykorzystać je w kreatywny sposób.

Spis treści:

Obok kolorowanek wielkanocnych, kartki z życzeniami i wesołymi symbolami Świąt Wielkanocnych to tradycja DIY w wielu domach. Ich wykonywanie to też nieodzowny element w przedszkolach i szkołach - nic dziwnego! Zajączki, kolorowe pisanki i inne motywy wielkanocne to wdzięczna tematyka do tworzenia prac plastycznych z dziećmi. Kartki wielkanocne kilkulatek może wykonać zupełnie samodzielnie - młodsze dzieci będą potrzebować pomocy przy ich tworzeniu.

W przypadku tej pozornie skromnej kartki wielkanocnej warto skoncentrować się na kolorystyce - przygotuj z dziećmi dwa kolory kartek, np. biały i złoty, wstążkę. Odrysujcie kształt jaja wielkanocnego w dwóch rozmiarach i sklej ze sobą. Na wyciętej imitacji wstążki napiszcie „Wesołych Świąt”. Możesz też ozdobić ją delikatną wstążką prezentową i gotowe.

fot. Adobe Stock

Kluczem do wykonania kartki DIY jest precyzja: jak najwierniejszy rysunek zająca wykona starsze dziecko lub dorosły. Kartka jest bardzo prosta, dlatego łatwo dostrzec niedociągnięcia! Odrysujcie profil zająca, wytnijcie i naklejcie na sztywnej kartce papieru. Możecie na nim napisać życzenia!

fot. Adobe Stock

Trójwymiarowa kartka wielkanocna DIY może wydawać się skomplikowana, ale kluczem jest wycięcie trzech szablonów i wykrojenie trzech rozmiarów pisanki. Wytnijcie dwa zajączki, chmurki i trawę. Każdy z elementów powinien pojawić się na kartce z wyciętym okienkiem w pożądanym miejscu, z czego trawka najlepiej, aby była przyklejona na froncie. Sklej kartki ze sobą.

fot. Adobe Stock

Symbolem Wielkanocy są też bazie czy forsycja. Aby kartka wielkanocna była wesoła, warto wprowadzić kolor żółty właśnie w postaci żonkili, tulipanów, forsycji czy mimozy. Przedszkolak poradzi sobie z malowaniem farbami - końcówkę ołówka macza się w farbie i stempluje na papierze.

fot. Adobe Stock

Do wykonania tej kartki wielkanocnej wystarczy kolorowy papier, klej, nożyczki. Z papieru wytnijcie kształt jajka, uszu zajączka i trawę. Przyklejcie do kartki - możecie opisać ją wielkanocnymi życzeniami.

fot. Adobe Stock

Sposób wykonania tej kartki jest analogiczny do poprzedniego: wystarczy odrobina chęci, kilka kartek papieru, ołówek, nożyczki i klej, by stworzyć wesołą i kolorową kartkę wielkanocną DIY!

fot. Adobe Stock

Prosta kartka wielkanocna z naklejkami

Tego typu wielkanocną kartkę wykona nawet maluch - wystarczy prosta kartka i tematyczne naklejki z zajączkami, pisankami czy kurczakami - na rynku jest ich pełno. Maluch z radością będzie tworzył własną kartkę, którą będzie ochoczo wyklejał - w sposób abstrakcyjny lub uporządkowany.

fot. Adobe Stock

